VIRAL: Anciana de 101 años busca empleo para comprar sus vinos favoritos

PROMISSÃO, BRASIL.- El caso de una anciana de 101 años de edad que buscaba trabajo para -como todos- poder comprar uno de sus gustos más deseados, se volvió viral y enterneció las redes sociales.



María Cardoso, es una brasileña que tras trabajar toda su vida para sacar adelante a su familia, volvió a probar su suerte en el mercado laboral. Sin saber leer y escribir, le pidió a su bisnieta que la ayudara a escribir su hoja de vida y la enviara a la empresa de carnes donde trabajaban varios parientes, con la esperanza de ser tomada en cuenta para alguna vacante. La joven ayudó a la matriarca de la familia, sin imaginar lo que un inocente correo desataría después.

Juliana Araujo, jefa de recursos humanos de la empresa, recibió la solicitud de empleo y quedó atónita, pues en el mensaje adjunto la señora explicaba que quería trabajar para ser independiente y comprar sus bebidas favoritas.



Araujo tomó tan a bien el caso que había llegado a sus manos que decidió compartirlo en sus redes sociales y escribió el siguiente mensaje "Empoderada. Es Doña María, de 101 años, que le pidió a su nieta que me entregara su currículum porque quiere trabajar para no depender de nadie, para comprar sus vinos".

De inmediato, María era toda una celebridad en su ciudad y aunque no logró el añorado empleo, hizo realidad su sueño de tener vinos a su disposición, pues una vinícola la contactó y prometió enviarle botellas cada mes.



Además, el dueño de la empresa decidió aprovechar la fama que adquirió la adulta mayor y se ha propuesto convertirla en una "influencer" catadora de vinos.



La familia grabó un corto video en el que María no podía creer que su acción hubiese desencadenado tanto apoyo y expresó: "Estoy feliz, me está dando valor. Me dan ganas de llorar”.

