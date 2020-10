El misterio de los ataques contra los museos de Berlín

BERLÍN, ALEMANIA.- ¿Provocación buscada o vandalismo gratuito? Decenas de obras de arte han aparecido recientemente dañadas a plena luz del día en varios museos conocidos de Berlín, según un "modus operandi" que desconcierta por igual a investigadores y responsables culturales.



Entre las 63 obras manchadas con "una sustancia aceitosa" se encuentras esculturas y sarcófagos egipcios así como pinturas del siglo XIX. Las piezas de arte se encuentran en tres edificios de la famosa "Isla de los Museos", corazón cultural de Berlín, según informó la policía en una rueda de prensa.

Para Christina Haak, directora adjunta de los museos berlineses, se trata de "los daños más importantes (cometidos) contra piezas de colección de museos públicos".



La policía judicial de Berlín abrió una investigación por "saqueo de obras de arte y objetos", declaró un portavoz a la AFP.



El semanario Die Zeit y la radio Deutschlandfunk destaparon la historia que había sido mantenida en secreto durante tres semanas "por cuestiones de la investigación y por respeto a los coleccionistas que prestaron las obras" degradadas, según las autoridades.

- Enigma -

Estos actos de vandalismo ocurrieron el 3 de octubre durante las horas de apertura de los museos, entre las 10h00 y las 18h00. Los ataques se produjeron en el Museo Nuevo, el Museo de Pérgamo y la Antigua Galería Nacional.



Hasta ahora, no se pudo precisar el momento exacto en el que se atacaron las obras, señaló Carsten Pfohl, responsable de la policía judicial. El visionado de las cámaras de vigilancia no aportó nada destacable. Alrededor de 3.000 personas visitaron en total ese día los tres museos implicados.



El motivo de los ataques es igualmente desconocido, admitió Pfohl.



El responsable policial no quiso dar pábulo a los artículos de prensa que sugieren un posible nexo con uno de los principales opositores a las medidas restrictivas tomadas contra la pandemia de covid-19, Attila Hildman, que atacó en septiembre el Museo de Pérgamo, el más famoso de la Isla de los Museos, porque albergaba "el trono de Satán". La magnitud de la degradación varía según los objetos, algunos apenas tienen daños visibles, explicó la directora del Museo Egipcio Friederike Seyfried.

"Para nosotros, es un hecho doloroso que no nos esperábamos", lamentó, al tiempo que añadía que los trabajos de restauración serán importantes, sin poder, por el momento, precisar su costo.



La Isla de los Museos de Berlín, situada entre dos brazos del Spree, el río de la capital, alberga cinco museos y obras tan relevantes como el legendario busto de Nefertiti y el Altar de Pérgamo, monumento religioso de la época helenística.