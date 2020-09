(VIDEO) Pastor a su esposa: “Estoy harto, mie.... ¡Haz las cosas bien, imbécil!”

SAO PAULO, BRASIL.- Un pastor evangélico brasileño está en el ojo del huracán tras ser captado en vivo agrediendo a su esposa, cuando iba iniciar un video para impartir una prédica. Tras el polémico momento el hombre simplemente se sienta y dice: "reciban la paz del Señor".

Las imágenes han causado indignación entre los internautas que han viralizado el video. El incidente ocurrió en Sao Paulo donde Edson Araujo pastorea la iglesia Dios es Amor.

Inicialmente la toma aparece mal ubicada, por lo que el pastor se levanta -supuestamente para acomodarla- pero al fondo se escucha: “estoy harto, mierda. ¡Haz las cosas bien, imbécil!”. “Ordena bien el negocio”, reclamó Araujo, antes de volver a sentarse. Luego miró a la cámara y prosiguió con absoluta normalidad. “Acepten la paz del Señor”, dijo a sus fieles.

LEA: Pastor sacrifica un chivo en pleno culto en Honduras

Su esposa, Déborah, no aparece en la imagen, pero se escucha un sonido similar a un golpe, no queda claro a qué.

Para muchos las palabras y el golpe que se oye al fondo fueron una agresión fuera de cámara dirigida contra la esposa, aunque el pastor después aseguró que no hubo ninguna agresión y que lo que dijo fue hacia él mismo, por haberse equivocado.

"Me levanté y fui a tratar de ordenar, y luego terminé tirando otro celular que hace la transmisión del himno. Ese dispositivo cayó al suelo y se rompió", por eso me molesté contra mi, dijo el predicador; sin embargo las imágenes son más que elocuentes y además su expresión no son para nada las palabras que deberían provenir de un hombre religioso.



El repudio generalizado en redes sociales lo llevó a publicar un video a modo de disculpa. En la nueva publicación, Edson Araujo habla mientras ella se mantiene en silencio, muchas veces cabizbaja.

LEA: Vino de excrementos y vodka con escorpión en exposición de bebidas repugnantes