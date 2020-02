Hallan muñecos de brujería en cementerio de Danlí

DANLÍ, HONDURAS.- Un grupo de al menos 10 "pichingos" usados para brujería fueron descubiertos este lunes en un cementerio de Danlí, El Paraíso, y el hallazgo mantienen asombrados a los pobladores.



Los muñecos de trapo tienen la forma de cuerpos, con sus brazos y piernas y además rostros dibujados. En otros casos sobre cada uno de los muñecos habían pegado recortes de rostros de personas a las que pretendían hacerles daño mediante magia negra.



Victoriano Castillo Moncada, vecino de Danlí, descubrió que el rostro de su hija y su yerno estaban entre los "pichingos" descubiertos. "Ellos son de Tegucigalpa y no se quién les quiere hacer daño", refirió.

De acuerdo a residentes de Danlí la falta de vigilancia y el muro perimetral -que no es muy seguro- provoca que personas utilicen el camposanto para beber, drogarse y hacer otras actividades.



“Uno mira gente que entra al cementerio, pero no le pone atención porque supuestamente es gente conocida, pero hay gente que no demuestra que practica brujería y si lo hace”, expresó Alfredo González, administrador del cementerio.

Los vecinos del lugar descubrieron los "pichingos" sobre una tumba. Foto: El Heraldo.





La tumba sobre la que se hallaron los muñecos de brujería pertenece un hombre que murió hace 25 años, pero de acuerdo al administrador la habrían utilizado sin consentimiento de los familiares.



En medio del asombro por el extraño hallazgo, varios vecinos se unieron y tras realizar oraciones a Dios decidieron quemar los "pichingos".