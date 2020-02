Orangutana argentina Sandra celebra su cumpleaños en EEUU 

WAUCHULA, ESTADOS UNIDOS.- Una orangutana llamada Sandra, a la que una juez argentina reconoció como sujeto sintiente y que encontró un nuevo hogar en Florida, celebró el sábado su 34to cumpleaños en el Día de San Valentín con un amigo primate especial.



Sandra "se ha ajustado maravillosamente a su vida en el santuario" y ha hecho amistad con Jethro, un orangután macho de 31 años, indicó Patti Ragan, directora del Centro de Grandes Simios en Wauchula, Florida.



Antes de viajar a Florida, Sandra vivía sola en un zoo de Buenos Aires. Era un poco tímida cuando llegó al centro de Florida, donde viven 22 orangutanes.

"Sandra parecía especialmente interesada en Jethro, y nuestros cuidadores pensaron que era una elección perfecta por su edad similar, comportamiento tranquilo y naturaleza amable", señaló Ragan en una nota de prensa. "Sandra aún observa y sigue a Jethro desde lejos dentro del proceso de conocerse y confiar el uno en el otro. Pero viven de forma armoniosa en los mismos espacios de hábitat y siguen ganando confianza en su relación".



El histórico fallo de la juez Elena Liberatori en 2015 declaró legalmente que Sandra no era un animal, sino un sujeto no humano con derechos legales y que debía recibir unas condiciones de vida mejores.



"Con ese fallo quise decir a la sociedad algo nuevo, que los animales son seres sintientes y ese primer derecho que tienen es nuestra obligación de respeto hacia ellos", sostuvo Liberatori a The Associated Press.



Pero sin una alternativa clara, Sandra se quedó en el anticuado zoo, que cerró en 2016, hasta que viajó a Estados Unidos a finales de septiembre. Estuvo un mes en cuarentena en el zoo del condado de Sedgwick, en Kansas, antes de llegar a Florida.



En su nuevo hogar celebró su cumpleaños, en una fiesta con carteles rosas y obsequios envueltos. Jethro, que en el pasado trabajó en el sector del entretenimiento, asistió a la fiesta.