Ponen en adopción a la “peor gata del mundo” en EEUU  

BAKERSVILLE, Carolina del Norte.- La “peor gata del mundo” está en adopción, anunció la organización de Rescate Animal del condado de Mitchell en Carolina del Norte.



El refugio ubicado a 89 kilómetros (55 millas) al noreste de Asheville prescindió de las cuotas de adopción con la esperanza de que alguien se lleve la gata de nombre Perdita.



“Pensamos que estaba enferma. Resulta que sólo es una cretina”, publicó el grupo en su cuenta de Facebook.



Un perfil irónico del malhumorado felino dice que entre las cosas que no le gustan se incluye: “perros, niños, las Dixie Chicks, las películas de Disney, la Navidad y, por último, pero no menos importante... los abrazos”. Señala que le gusta acechar, pretender que está enferma y “quedarse viendo tu alma hasta que sientas que nunca volverás a ser feliz”.



“Está soltera y lista para ser una inadaptada social con un humano inadaptado social que entienda el espacio personal”, agrega el perfil.



La directora del refugio Amber Lowery dijo que Perdita, de 4 años, llegó a la instalación en Nochebuena, de acuerdo con información del diario The Charlotte Observer. Desde entonces, el refugio ha tenido que advertir a los visitantes que los intentos de la gata para atraer a la gente a su jaula son en realidad un truco que no terminará nada bien.



“La estoy viendo ahora mismo, está revolcándose en su pequeña cama, pretendiendo ser toda dulce y linda, pero en el momento que tratas de acariciarla, te golpea. Pensamos que le dolía algo y la llevamos al veterinario y nos dijo: ‘No, esta gata sólo es una cretina’”, comentó Lowery al diario.



La publicación en Facebook del refugio ha recibido miles de “me gusta” y otra hecha más tarde dice que han recibido más de 50 solicitudes para adoptarla.



Una persona escribió que espera que Perdita encuentre “la casa gótica de sus sueños”. A lo que el refugio respondió: “Nosotros también. Y que sea pronto”.