La traducción de Google Translate que ha ofendido a los colombianos

BOGOTÁ, COLOMBIA.- Google Translate es la opción que utiliza la mayoría colombianos para comprender palabras en otros idiomas, sin embargo, sus traducciones han ofendido a miles de ellos.



Con respuesta extrañas y hasta incoherentes los colombianos reclamaron por las fallas de la herramienta que sugiere cambios en los resultados obtenidos.



Uno de los casos más recientes es el de una persona que intentó traducir de español a inglés "cuando me propongo" y el buscador contesta "I love Colombia because of narcos" (Yo amo a Colombia por los narcos", haciendo referencia a la serie Narcos de Netflix.



La imagen inmediatamente se viralizó en las redes sociales y causó malestar entre los internautas.



"Cuando en Google traductor traduces del español al inglés "Cuando me lo propóngo" sale "I LOVE Colombia because of Narcos". Quiero saber cómo hicieron para poner eso y lo grosero que es @GoogleColombia @Google", escribió una de las personas, citando al buscador.

Esto es lo que sale en google translate cuando se pone “cuando me lo propongo” ayuda para cambiar esto ⁦@VickyDavilaH⁩ pic.twitter.com/3cYTdyVTSu — gloria (@gloria69792550) July 28, 2019





"@GoogleColombia ¿Qué pasa cuando traducimos del español al inglés "cuando me lo propongo"? Pasa esta gran falta de respeto", indicó otro de los usuarios.



"Miren lo que piensa @Google de nosotros los Colombianos al escribir “cuando me lo propongo” en el traductor?", continuaban mencionando los colombianos.

@GoogleColombia ¿Que pasa cuando traducimos del español al inglés "cuando me lo propongo"? Pasa esta gran falta de respeto. pic.twitter.com/7lp4Ri6JV4 — ??????. (@Soooofreesh) July 28, 2019





Aún se desconoce si la aplicación fue hackeada o se trata de problemas al aceptar "una traducción diferente", tal como lo sugiere la herramienta.



Hasta el momento, Google no se ha pronunciado de forma oficial.