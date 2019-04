Perro aparece nadando a 217 kilómetros de la costa de Tailandia

BANGKOK, TAILANDIA.- Varios trabajadores de una petrolera encontraron a un perro nadando a 217 kilómetros de la costa de Tailandia.



El pequeño can de color marrón estaba agotado y luchaba por mantenerse a flote, mientras su cuerpo temblaba.



Vitisak Payalaw, quien trabaja en la plataforma, dijo a CNN que el perro fue hallado el pasado 12 de abril y que lo atendieron en una pértiga.



El perro fue golpeado por las olas, lo que le impedía subir a la vara de hierro.



“Pensé que si no nos movíamos rápido, no podría ayudarlo. Si perdía el control, sería muy difícil ayudarlo”, dijo Payalaw.

El perrito se encontraba agotado después de nadar para mantenerse a flote.







"Sus ojos estaban tan tristes. Simplemente siguió mirando hacia arriba, como que quería decir: ‘Por favor, ayúdame', continuó contado.



El animal fue rescatado tras ser atado con varias cuerdas, luego fue bañado y alimentado.



Los trabajadores lo apodaron Boonrod que significa "sobreviviente".



El can es de una raza originaria de Filipinas conocida como Aspin y ahora está bajo la protección de la organización benéfica Watchdog Tailandia.