Xochytl Greer, la mujer que pagó miles de dólares para parecerse a Meghan Markle

TEXAS, ESTADOS UNIDOS.- Desde que Meghan Markle llegó a la realeza británica por su matrimonio con el príncipe Harry se ha convertido en un ícono de la moda y de la belleza por su sencillez.



Una de las mayores admiradoras de Markle es Xochytl Greer, una estadounidense que ha gastado miles de dólares y se ha sometido a varias intervenciones quirúrgicas para verse no igual, pero sí muy parecida a la exactriz.



Según relató Greer, ha gastado 22,500 dólares (547,846.56 lempiras). "Cuando me veo al espejo soy feliz de nuevo. Soy todavía yo, pero una mejor versión de mí", dijo en una entrevista para el diario Daily Mirror.



Entre los retoques para igualarse a la duquesa de Sussex se rellenó los labios, se operó la nariz, liposucción en el abdomen y trasero, botox y un relleno en los ojos.

La mujer ha compartido fotografías en sus redes sociales. Foto: Twitter







La joven de 36 años comentó que su admiración por Meghan comenzó cuando dio a luz a su hija. "Me gusta mucho, siempre he pensado que es una persona con clase, creo que es absolutamente hermosa. El saber las cosas que ha pasado, que no creció en una familia perfecta me hizo sentir más identificada con ella", expresó.



Asimismo, aseguró: "No creo que sea idéntica a Meghan, pero sí veo nuestras similitudes, mi nariz definitivamente se parece a la de ella".

De igual forma, reveló que su hija, por momentos, llega a confundirla con la duquesa de Sussex.