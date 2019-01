VÍDEO: Lluvia de arañas en Brasil produce asombro y conmoción

BRASILIA, BRASIL.- Un extraño fenómeno conocido como lluvia de arañas provocó asombro y conmoción en Brasil. En las redes sociales varios cibernautas han compartido vídeos que dejan ver a los insectos "cayendo del cielo".



Aunque parece que los insectos caen del cielo, los expertos explican que en realidad están sobre una enorme tela de araña, suspendida entre los árboles.



¿Por qué ocurre el fenómeno? La bióloga Luana Silveira da Rocha Nowicki Varela narró las arañas se agrupan en el nido durante el día y al final de la tarde empiezan a construir una enorme tela para cazar a sus presas. Es un fenómeno común en las épocas del año que la humedad y las temperaturas suben, agregó.



Además, destacó que nadie debe preocuparse porque "no hay registros de intoxicación a causa del veneno de estas arañas".



Según The Guardian, el menor Joao Pedro Martinelli Fonseca grabó el vídeo que después se viralizó en las redes sociales. Él viajaba con su familia a la granja de sus abuelos en Espírito Santo do Dourado, a 250 kilómetros al noreste de Sao Paulo.

Vídeo cortesía Twitter @ligiacabus