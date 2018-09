Joven sufre cáncer y amputación del pulgar por comerse las uñas

CANBERRA, AUSTRALIA.- Aunque muchos piensen que comerse las uñas es un hábito inofensivo, la historia de la australiana Courtney Whithorn pone al mundo en alerta. A la joven le diagnosticaron melanoma subungueal lentiginoso acral, un extraño tipo de cáncer de piel.

El melanoma lentiginoso acral es un tipo de melanoma que surge en las palmas de las manos, en las plantas de los pies o alrededor de la uña del dedo gordo.

Se trata de un desarrollo de las células malignas de pigmento (melanocitos) a lo largo de la capa basal de la epidermis. El crecimiento puede formar un nódulo debajo de la uña y levantarla. Aunque no suele producir dolor, si el tumor es avanzado puede alcanzar los huesos.

Según el relato que brindó a Daily Mail estuvo mordiéndose los dedos durante años, hasta que notó que su dedo pulgar se puso negro.

Al acudir al médico fue sometida a diversas intervenciones para que le extirparan el tumor, incluso perdió su dedo.

"Cuando descubrí que morderme la uña fue la causa del cáncer, quedé destrozada. En mi cabeza pensé: 'Me he hecho esto a mí misma', pero obviamente sabía que no debería tener esa mentalidad. No podía creerlo", expresó.

La tranquilidad aún no llega a Courtney. "No hay suficiente investigación para decir cuál es la tasa de supervivencia del cáncer o la probabilidad de que regrese porque simplemente no sabemos mucho al respecto. Solo lloro cada vez que es mencionado", señaló.

Así quedó el pulgar de la paciente debido al melanoma subungueal lentiginoso acral, un extraño tipo de cáncer de piel. (Captura / Daily Mail)