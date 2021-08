Apenas el 3% de centros educativos serán restaurados para el retorno a clases  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- De las 18,000 escuelas públicas que hay a nivel nacional, solamente 600 serán restaurados, según denunció la dirigencia magisterial.



Esta cifra apenas representa el 3% de las instituciones públicas, dejando en situación de abandono a más de 17,400, de acuerdo al recuento de los maestros.



Con este proceso se espera que las instituciones públicas obtengan las medidas de bioseguridad necesarias para poner en marcha la estrategia de Regreso Seguro a Clases, planificada por la Secretaria de Educación.



Según las estadísticas del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) son al menos 5,696 centros de educación a nivel nacional los que no cuentan con agua potable y otros 5,326 sin tratamiento de aguas residuales.



Esto significa que el 62 por ciento de los centros educativos están en malas condiciones para recibir una población estudiantil, lo que complicaría el retorno a clases.



“Yo les diría a los funcionarios, en especial a don David Matamoros Batson que nos diga, ¿dónde está el dinero del fondo para garantizar conectividad a Internet? Que definan un verdadero plan de recuperación de la infraestructura escolar y que definamos un verdadero pan de vacunación para toda la población ”, dijo el dirigente magisterial Daniel Sponda.



Muchos de esos centros de estudio fueron afectados por las tormentas tropicales Eta y Iota, que generaron grandes pérdidas en varias zonas del país.



Por otra parte, los dirigentes magisteriales manifestaron que la infraestructura de algunas escuelas y colegios de Honduras no asegura un retorno a clases digno ni seguro para la población.



Pese a que las autoridades se han comprometido a suministrar productos de bioseguridad a los educadores de las instituciones que retornarán a clases semipresenciales y voluntarias, son muchos sectores los que aún no están de acuerdo con esta decisión.



Los expertos de la Secretaría de Salud han reaccionado de manera negativa a este proyecto, ya que aseguran que la crisis sanitaria provocada por el covid-19 ha empeorado.