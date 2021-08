Allan Fajardo tras señalamiento de violación: "Yo jamás le he hecho daño a nadie"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El periodista deportivo Allan Fajardo se defendió este sábado de las acusaciones que circulan en redes sociales donde es señalado por la violación de una menor.

Desde días atrás, el comentarista se ha visto envuelto en acusaciones por parte de la joven identificada únicamente como Adriana, quien asegura que él la violó en su casa cuando tenía 15 años de edad.

La joven (actualmente de aproximadamente 21 años) empleó su perfil privado para compartir con su círculo la denuncia del presunto acto de abuso y en el video además invita a que le ayuden a divulgar el caso para que Fajardo pierda su empleo.

La conversación entre Adriana y Allan publicada por la joven.

Adicionalmente, Adriana compartió la captura de una conversación en la que Fajardo le pide perdón.

La denunciante señala que él intentó abusar de ella una segunda vez, además de mantenerla intimidada a través de llamadas y mensajes para que no contara nada a ninguna persona.

Denuncia completa contra periodista deportivo Allan Fajardo por supuesta violación pic.twitter.com/oY1f5H4cGx — CentroMultimedia (@cent_multimedia) August 3, 2021

Tras permanecer en silencio, este sábado el periodista deportivo posteó dos videos en los que asegura que la conversación publicada por Adriana fue sacada de contexto.

"Es muy difícil para mí hablar de esto. Adriana en cuanto a la captura que publicaste perfectamente sabes que es una conversación sacada de contexto, en algún momento te referís a un segundo intento de violación, si no hubo una primera violación obviamente no hubo una segunda violación. Es verdad que fuimos vecinos, pero yo jamás entré en tu casa sin que hubiera otras personas. De hecho varias veces platiqué amablemente con tu papá", comienza diciendo Fajardo en el video.



"También mencionas otras acusaciones de mujeres y niñas violadas por mí, yo jamás le he hecho daño a nadie. Las personas que me conocen pueden dar fe de esto con sus testimonios. Nunca en mis 33 años me han denunciado por ningún delito. Si me mudé no fue huyendo, fue simplemente por una cuestión económica, las personas inocentes no huyen y yo soy inocente", agrega.



En una parte del video el periodista asegura "Adriana vos y yo no tuvimos ningún tipo de contacto sexual y tampoco soy un violador, tampoco. Desconozco porque estás haciendo esto, yo no tengo dinero simplemente tengo mi trabajo, trabajo que amo, del cual vivo, me sostengo yo y se sostiene mi familia".



Adicionalmente, Fajardo rechaza haber amenazado a la joven y en cambio asegura tener pruebas de que él y su pareja sí han recibido amenazas.



Finalmente, el señalado concluye diciendo que está a disposición de cualquier proceso legal que pretendan iniciar porque es inocente.

Por su lado, Adriana hasta el momento no ha confirmado si procederá legalmente contra el periodista o si ya hay un proceso iniciado.