En asalto roban todas las vacunas a una brigada de vacunación en Tocoa, Colón  

COLÓN, HONDURAS.- La Región Sanitaria del departamento de Colón informó este jueves que asaltaron a una brigada de vacunación del Hospital San Isidro y les robaron todas las vacunas.



El acto delictivo sucedió en el barrio el Tamarindo de Tocoa, Colón. Las autoridades sanitarias de esa región no dieron información sobre los infractores, sin embargo se llevaron dos termos con vacunas programado para la población objeto del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) que serían para niños y niñas menores de 5 años.



VEA: Altos funcionarios de EEUU visitaron Honduras para hablar sobre corrupción



No obstante, las vacunas robadas no eran las anticovid, aclararon las autoridades a través de un comunicado.



"Las autoridades municipales de salud se encuentran en este momento tomando todas las medidas pertinentes a dicho caso, a fin de salva guardar la salud del pueblo tocoeño. Que es nuestro deber alertar a la población sobre la posible comercialización de vacunas robadas", alertaron las autoridades sanitarias.

ADEMÁS: Aeropuerto Toncontín reanuda vuelos tras protesta de controladores aéreos