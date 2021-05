Alcaldes confirman que vacunas donadas serán entregadas a la Secretaría de Salud

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La mañana de este jueves llegaron a Honduras las 34,000 vacunas donadas por El Salvador para continuar con el proceso de inmunización de la población frente al covid-19.



Los antídotos deberán ser aplicados a los habitantes de los siete municipios representados por los alcaldes que en días anteriores se viralizaron al pedir la donación al mandatario salvadoreño, Nayib Bukele.



Tras el ingreso de los camiones que se encargaron de movilizar las vacunas, las mismas fueron trasladadas hasta Tegucigalpa, donde fueron recibidas por la Secretaría de Salud (Sesal) a través del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).

VEA: ''Sabemos que Honduras haría lo mismo'', dice ministro de Salud de El Salvador



El alcalde del municipio de Colinas, en el departamento de Santa Bárbara, Amable de Jesús Hernández, dijo que su misión era conseguir la donación, pero que al no ser expertos en la aplicación de vacunas, se procedió a entregar el antídoto al Programa Ampliado de Inmunizaciones y posteriormente serán enviadas a las Regionales Metropolitanas de Salud para su aplicación en los municipios.



Ante la negativa de algunos sectores de que la Secretaría de Salud (Sesal) interceda en la aplicación de las vacunas Hernández dijo que "viene una delegación de la Secretaría de Salud que va a hablar con la Secretaría de Salud hondureña, pues nosotros como alcaldes no tenemos el 'expertiz' en estos casos. Además, no hemos aspirado a sustituir a la Secretaría de Salud, más bien somos apoyo complementario".



De igual forma, las autoridades de la Sesal aseguraron que todas las vacunas que ingresen al país, ya sea mediante donaciones o compras, deberán pasar por la Secretaría "para cumplir el plan de introducción de la vacuna".



VEA TAMBIÉN: Alcaldes también buscarán interceder con diplomáticos de China Popular