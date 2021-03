Tony Hernández lleva 1,223 días bajo custodia de Estados Unidos ¿Qué ha hecho en ese tiempo?

NUEVA YORK. ESTADOS UNIDOS.- Este martes Tony Hernández, hermano del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, cumple 1,223 días de estar bajo la custodia de Estados Unidos, país que lo declaró culpable de cuatro delitos relacionados con el tráfico de droga y posesión de armas destructivas.



El viernes 23 de noviembre de 2018, Hernández llegó a Miami, Florida, desde Houston, Texas, para hacer escala y tomar el vuelo 961 con destino a Tegucigalpa, capital de Honduras.

Sin embargo, los agentes de la División de Operaciones Especiales (SOD), la Unidad de Investigaciones Bilaterales (BIU) y el Grupo 11 de Ejecución de la División de Campo de Miami (MFD) de la DEA, junto con el personal de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) del Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) se dirigieron a la sala D, puerta 2, para cumplir la orden de arresto contra Antonio Hernández.



Tras su captura, los agentes le informaron a Tony que tenía una orden de arresto por los cargos federales de narcóticos, armas y brindar testimonio falso.



Desde ese momento, el hermano del presidente fue enviado a prisión, donde lleva 3 años con 127 días en el Centro Correccional Metropolitano de Manhattan en Nueva York, Estados Unidos.

¿Celda donde está Tony?

La celda donde ubicaron al exdiputado mide 6 por 3.6 metros cuadrados y se ubica en el edificio de 12 pisos.



El exdiputado solo puede salir de la celda una hora al día, además puede recibir solo tres visitas a la semana: Las cuales solo pueden ser de su familia o abogados.



El imputado sólo puede usar la ropa y zapatos que son iguales a los de los demás reclusos. Dicho uniforme es proporcionado por el centro penal y los detenidos solo pueden vestir ropa diferente cuando asisten a un evento importante o a las audiencias legales en la Corte.

De acuerdo con las informaciones, al también exdiputado, se le permitió usar su reloj que no cueste más de 50 dólares (1,250 lempiras) en donde pueda ver la fecha y la hora, un anillo de bodas con un costo no mayor a 150 dólares (3,750 lempiras) y una medalla o cadena significativa que no esté valorada en más de 50 dólares.

Cursos

En el tiempo que ha pasado en prisión, Hernández ha sacado cursos bíblicos y diversos talleres que imparte en el Centro Correccional Metropolitano.



Entre los estudios religiosos que ha recibido el hondureño en la cárcel de Estados Unidos, están "El grupo de manejo de la ira de 12 sesiones"; "Curso del Libro de Hechos", Volumen 1 y 2; "Doctrina Bíblica Volumen 1" y el "Curso El Evangelio de Juan".

Condena

El exdiputado hondureño Juan Antonio “Tony” Hernández será condenado este martes en Nueva York, Estados Unidos.



Semanas atrás, los fiscales estadounidenses instaron a la justicia a imponer un castigo de cadena perpetua contra el hondureño.



Por su parte, los abogados defensores propusieron una pena mínima de 40 años de prisión.

La última palabra la tiene el juez Kevin Castel, que ha recibido una serie de cartas de familiares y amigos del excongresista, quienes han suplicado al togado imponer un castigo mínimo.



El 18 de octubre de 2019, “Tony” Hernández fue hallado culpable de conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, uso y porte de ametralladoras durante la conspiración de importación de cocaína, conspirar para usar y portar ametralladoras y hacer declaraciones falsas a agentes federales.

