Mamá de Kevin Solórzano: Hasta el día de mi muerte lo diré, él es inocente

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Betty Hernández, madre del joven universitario Kevin Solórzano, sostuvo que su hijo es inocente y lo seguirá diciendo hasta el día de su muerte.



Este miércoles, la Corte Suprema de Justicia pospuso la resolución del recurso de casación interpuesto por la defensa legal de Solórzano.



"No he hablado con los abogados", dijo Hernández durante una llamada con HCH.

"Como madre, sabiendo la realidad, sé que Dios hará justicia, Kevin es inocente, no tiene porque guardar prisión, lo diré hasta el día de mi muerte", dijo con las voz entrecortada.

"Todo el mundo ha creído en Kevin, así como lo sé yo, él es inocente, seguiré confiando en Dios, porque él es el que tiene la respuesta", dijo la madre del joven universitario que fue condenado por la muerte del exfiscal Edwin Eguigure.

La señora aseguró que estos seis años que ha pasado en prisión han sido muy difíciles para ella y su familia. "Todavía hay personas que siguen apoyándonos en oración y creo que eso es lo que me ha fortalecido".

"No ha sido nada fácil porque le han frustrado la vida a Kevin injustamente solo porque alguien quiso acusarlo y lo he dicho miles de veces, yo no quiero guardar recentimientos contra nadie, solo sé que la justicia viene de Dios", recalcó.

Se conoció que el pleno de magistrados se reunirá nuevamente para resolver el recurso de casación antes del 1 de abril.