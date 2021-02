Siete de cada diez hondureños no han tenido síntomas de coronavirus

Ricardo Sánchez Agüero

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En Honduras de cada diez personas a las que les dio covid-19, siete no han experimentado síntomas y no sabían que lo tenían. Esas personas fueron captadas porque les hicieron una prueba de Reacción en Cadena de Polimerasa (PCR) por haber tenido contacto directo con pacientes con síntomas o porque fueron captados en las brigadas médicas que se desplazan por las diferentes regiones del país.

Esas personas son las que involuntariamente han propagado la enfermedad. Según datos de la Unidad de Vigilancia de la Salud, de 154,568 casos positivos acumulados captados desde el 11 de marzo de 2020, el 68% han sido asintomáticos, equivalente a 105,106 casos que circulaban por la calle portando el virus pero sin presentar ni un síntoma.

Mientras que 49,462 sí experimentaron síntomas, equivalente al 32%.

Los signos y síntomas del covid-19 son: fiebre alta, dolor de cabeza, malestar general, tos seca, cansancio, dolor de garganta, diarrea, pérdida de olfato y del gusto, entre otros.

“El 68% de los casos no presentan síntomas y esto hace que las personas se confíen que no tienen el virus, que no pueden ser contagiosos y ahí es donde se propaga el virus”, informó a EL HERALDO Homer Mejía, coordinador de las enfermedades transmisibles y no transmisibles de la Secretaría de Salud.

Añadió que en las familias comparten bebidas, alimentos, las amistades se dan besos en la mejilla o se dan la mano, no usan mascarilla, y se producen nuevos casos al estar en contacto con las gotas de saliva.

Repunte

“Lo que nos espera es un mayor incremento de casos y mayor incremento de mortalidad, lo que estamos viendo es consecuencia de lo que pasó con los huracanes, las fiestas de Navidad y año nuevo, las reuniones multitudinarias después de los campeonatos de fútbol y también las reuniones que se dan ahora con campañas políticas”, señaló la infectóloga

Elsa Palou.

Añadió que es muy fundamental que las vacunas contra el covid-19 se empiecen a aplicar lo más pronto posible, de lo contrario habrán más casos y muertes. Palou dijo que la mejor forma de buscar los casos asintomáticos es captarlos con pruebas PCR en tiempo real, ya que las de antígeno funcionan con las personas con síntomas.

