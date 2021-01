Nuevo informe vincula a Copeco con compras irregulares en la pandemia

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un nuevo documento que señala irregularidades en las compras hechas durante la emergencia derivada del covid-19 recae sobre la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).



Así lo informó el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), quien en las últimas horas remitió un informe especial al Ministerio Público (MP), en el que se encuentra suficientes indicios para iniciar un proceso legal con responsabilidad penal.

VEA: Copeco dice que apoyará investigación de empleados detenidos



En el documento establece que "la comisión especial de auditoría encontró una serie de inconsistencias que constituyen conductas con indicios de responsabilidad penal en el proceso de compra y recepción de ventiladores mecánicos, baterías y equipo de asistencia para la tos".

Detalles de las compras

De acuerdo al informe, Copeco adquirió equipo de asistencia médica respiratoria a la empresa "International Medical Equipment Inc", con sede en Nueva York, Estados Unidos.



La primera compra estuvo valorada en 377,910 dólares, por concepto de 90 equipos de asistencia para la tos (Phillips T70) y 90 baterías.

ADEMÁS: TSC detecta irregularidades en compras hechas por Copeco para el covid-19



Tres días después, el 12 de marzo de 2020, se compraron 90 ventiladores Trilogy Evo portables, incluyendo tubo, mascarilla y batería, esta vez por un valor de 904,590 dólares.



Y la tercera factura, emitida el 16 de marzo, detalla que se compraron 40 ventiladores Breas Vivo 65, además, 90 equipos de asistencia para la tos y 90 baterías, estos insumos a un costo de 997,910 dólares.

Hallazgos e inconsistencias

Según el TSC, luego de revisar las compras se constató que no existió una solicitud de la Secretaría de Salud para comprar el equipo y que además, no se consultó a las autoridades de dicho ente para realizar las adquisiciones, contrariando lo establecido en la Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (Sinager).



Por otra parte, se violentaron procesos de compra básicos, como hacer cotizaciones con otras empresas dedicadas a la venta de estos implementos, con el fin de obtener un mejor precio para el Estado de Honduras, no se emitió una orden de compra o un contrato de adquisición que sirviera como garantía y una vez comprado el equipo, este no ingresó a Copeco, sino que en su lugar, fue entregado a representantes de Salud y distribuido por personal de la Fuerza Aérea de Honduras a diferentes unidades médicas.

LE PUEDE INTERESAR: Copeco anula órdenes de compra de percoladoras y televisores con que mandó información a Finanzas



Otro factor de alarma es que se compraron ventiladores mecánicos no aptos para el tratamiento del covid-19, pese a las diferentes alertas emitidas por la Administración de Alimentos y Bebidas de los Estados Unidos (FDA), sumado a ello, estos venían incompletos.

Durante el inventario de mucho de este equipo, la comisión también se percató que faltaban 104 equipos de asistencia para la tos y 84 baterías, lo que representa un perjuicio de 358,696 dólares.

Más de 4 millones de lempiras habría gastado el Estado para comprar piezas faltantes en los equipos comprado por Copeco.





De igual forma, se detectaron inconsistencias en las facturas analizadas, pues no son originales, no tienen sellos ni firmas y no se encontró la dirección web que presuntamente pertenece a la empresa que vendió los insumos.



Además, el pago que finalmente asciende a 2,280,410 dólares, se habría realizado a la empresa "Partners Medical Supplies, Inc", pese a que la que aparece en los documentos es "International Medical Equipment, Inc".

Esta no es la primera vez que el Ministerio Público recibe un informe con indicios probatorios que vinculan a Copeco en gastos irregulares durante la emergencia sanitaria, pues a mediados de 2020, el TSC también emitió informes en donde aseguró que esta institución realizó compras amañadas y emitió varios cheques con notables inconsistencias.

VEA TAMBIÉN: Capturan a dos empleados de Copeco que comercializaban equipos de bioseguridad