Hondureños podrán circular sin restricciones en Navidad y Fin de Año

'Se recomienda no exceder un máximo de 10 personas en las fiestas navideñas', enfatizó Sinager recordando además que los bares, discotecas y salones sociales no están autorizados para operar.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La circulación de los hondureños continuará sin restricciones durante la temporada navideña en un horario de 5 de la mañana a 10 de la noche, reiteraron este domingo las autoridades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).

Adicionalmente, detallaron que los días festivos 24, 25 y 31 de diciembre, así como el 1 de enero de 2021, no habrá restricciones de horario para circular.

LEA TAMBIÉN: 'Emergencia alimentaria' aumentaría de junio a agosto de 2021 en el norte de Centroamérica

Sin embargo, Sinager instó a la población a extremar las medidas de bioseguridad, así como evitar las aglomeraciones y las celebraciones fuera del nucleo familiar.



"Se recomienda no exceder un máximo de 10 personas en las fiestas navideñas", enfatizó Sinager recordando además que los bares, discotecas y salones sociales no están autorizados para operar.



Aquí el comunicado:



La Secretaría de Estado en el despacho de Seguridad a través de la Policía Nacional de Honduras, en el marco del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (SINAGER), a la opinión pública comunica:



1. Que se reitera el llamado enérgico realizado por la mesa multisectorial para que la población durante la temporada navideña, extreme las medidas de bioseguridad, para evitar una mayor propagación de covid-19.



2. El horario de circulación a nivel nacional está permitido entre las 05:00 am y las 10:00 pm a excepción de los días 24, 25, 31 de diciembre y el 01 de enero de 2021 días sin restricción de horario.



3. Con lo relacionado a convivios y celebraciones familiares, se recomienda no exceder un máximo de 10 personas en residencias y domicilios; los bares, discotecas y salones sociales NO ESTÁN AUTORIZADOS.

ADEMÁS: Presidente del BCIE bajo vigilancia médica tras contagio de covid-19



4. Los operativos de control serán más rigurosos en establecimientos comerciales para verificar los protocolos de bioseguridad en horarios de atención al público.

La Policía Nacional de Honduras insta a la prudencia, evitar riesgos innecesarios y a mantener comunicación permanente con las autoridades; la vida de los hondureños es el bien más valioso del Estado; reiteramos que la pandemia del covid-19 está activa, por lo que el uso de mascarilla, el distanciamiento y el lavado de manos debe ser constante.