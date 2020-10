‘Toño’ Rivera a punto de dejar Juntos Podemos

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El vicepresidente del Congreso Nacional, Antonio Rivera Callejas, abandonará las filas del movimiento Juntos Podemos, de Mauricio Oliva, y se sumará a Unidad y Esperanza, de Nasry Asfura.

¿La causa? Es sencilla, en la corriente del presidente del Congreso no le garantizan la primera posición de candidato a diputado por Francisco Morazán porque esa casilla está reservada para Ricardo Álvarez, como parte del acuerdo de adhesión suscrito en marzo.

Y la segunda posición tampoco se la pueden dar porque es exclusiva para una mujer, en cumplimento del principio de paridad con alternancia (paridad de género).

Rivera Callejas trabaja e invierte para ser el primero en todas las corrientes y por eso ha decidido emigrar al movimiento Unidad y Esperanza, dijo el asesor presidencial Marvin Ponce.

EL HERALDO auscultó con una fuente de Unidad y Esperanza y confirmó la llegada del político nacionalista, solo es cuestión de tiempo y Rivera Callejas no contestó. El gerente de campaña de Juntos Podemos y candidato a alcalde capitalino, Juan Diego Zelaya, recordó que “en política no hay nada permanente”. Rivera no contestó la consulta de EL HERALDO.

