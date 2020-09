Inicia el año electoral en Honduras; en crisis del covid-19 y sin reglas claras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El año electoral dio inicio el domingo en plena pandemia del covid-19 y sin que la clase política le diera al país una nueva normativa que rija los procesos democráticos venideros por constantes desavenencias.

El Partido Nacional, Libertad y Refundación (Libre) al igual que el Partido Liberal serán las organizaciones que participarán en los comicios primarios, cuya convocatoria fue hecha por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en cadena de radio y televisión.

Con la ausencia de los consejeros Rixi Moncada y Kelvin Aguirre, la abogada Ana Paola Hall, presidenta del ente colegiado, realizó el llamamiento a esta contienda programada para el 14 de marzo de 2021 en la que se escogerán 3,038 cargos de elección popular.

VEA: CNE convoca oficialmente a partidos inscritos a elecciones primarias

En el artículo 115 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas se fundamentó la convocatoria a estas votaciones seis meses antes de su celebración en el territorio hondureño.

Por medio de la certificación del acuerdo 03-2020 del CNE y publicado en la edición número 35,370 del diario oficial La Gaceta se convocó a las instituciones políticas legalmente inscritas a las primarias, detallándose la distribución por municipio al igual que departamento en los cuatro niveles electivos.

A diferencia del acuerdo 004-2016 emitido por el extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE), para la misma justa democrática -de hace tres años- hay una mayor base de población por municipio, pero la cantidad de cargos se mantiene. De 1,225,043 a 1,293,611 personas pasó el Distrito Central desde el último llamamiento, mientras que San Pedro Sula de 765,999 a 812,689, constató EL HERALDO.

Aunque Moncada ya había anunciado a este rotativo que no iba a participar en el llamado a elecciones primarias, reiteró a HRN que “desde el momento que manifestó que la convocatoria es ilegal, inconstitucional y que debe anularse porque se basa en el censo del fraude de 2017, que no está depurado, no acompañaré ninguna convocatoria”.

“Convocar con este censo equivale al primer acto del fraude electoral que se prepara para el 2021”, agregó.

ADEMÁS: CNE da luz verde a cronograma de cara a elecciones primarias

Si bien en el documento que se promulgó en el diario de la República con fecha 12 de septiembre y en el que la representante del partido de izquierda puso su sello y firma, aseguró que es falso al no haberse admitido el artículo 324 de la nueva Ley Electoral por el Poder Legislativo concerniente al Censo Nacional provisional para las votaciones del segundo domingo de marzo de 2021.

Cumplimiento de ley

Por su parte, Paola Hall dijo en su mensaje en cadena nacional que “reitero que hoy (el domingo) sin más alternativa que atender al cumplimiento de la vigente ley desde la Presidencia del Consejo Nacional Electoral, en seguimiento al acuerdo de convocatoria aprobado por unanimidad y publicado en La Gaceta, me corresponde convocar a los partidos políticos a elecciones primarias”.

Admitió que “este no es el escenario que esperábamos, debería marcarse el inicio de una fiesta cívica, de renovación interna de los partidos políticos, de elección de las nóminas a cargos de elección popular sometidas a la decisión ciudadana para lograr el cambio que el país demanda”.

En caso de no haberse hecho el llamamiento a las primarias como corresponde se pondría en riesgo el proceso democrático del próximo año, dando lugar a la interposición de impugnaciones, indicó la funcionaria.

Mencionó que “hubiese sido preferiblemente actuar bajo el marco jurídico de una nueva ley ya aprobada”. “Honduras requiere de actos que generen confianza, donde las fuerzas políticas alcancen los consensos necesarios en aras del bien nacional”, enfatizó.

Para culminar sostuvo que “la historia electoral de nuestro país debe de comenzar a escribirse de nuevo”.

LE PUEDE INTERESAR: Rixi Moncada denuncia "obstrucción" a la segunda vuelta electoral en Honduras