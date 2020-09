Juan Orlando Hernández, cuarto presidente con más tiempo en el poder en América

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En medio de inestabilidades política, casos de corrupción y crisis económicas, en América se encuentran mandatarios o primeros ministros que han cumplido con más de un periodo en el poder, figuras que se desgastan -dicen expertos-, sumando el coronavirus, un problema latente para los líderes en cuanto al manejo de la pandemia.



El hondureño Juan Orlando Hernández Alvarado, por ejemplo, es el cuarto presidente con más tiempo en el poder en la actualidad en el continente americano.



Hernández Alvarado, que tiene casi de 2,500 días en el cargo, goza de su segundo mandato, cometido que logró gracias a que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) diera vía libre a la reelección a raíz de un fallo que entró en vigor desde el 22 de abril de 2015.



Ese hecho permitió que el nacionalista, de 51 años, participara nuevamente en las elecciones presidenciales de 2017, ganándolas por un cerrado margen ante su opositor Salvador Nasralla, un hecho que entró en los anales de la historia de Honduras.



Un análisis de la Unidad de Datos de EL HERALDO al tiempo de gestión de los actuales presidentes y primeros ministros de 23 naciones de América muestra que Daniel Ortega, de Nicaragua, uno de los países más pobres, con 163 meses, es el que tiene más tiempo en el poder, seguido el primer ministro Justin Trudeau, de Canadá, uno de los más desarrollados del mundo, con 159.



En tercer puesto figura Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, con 88 meses, escoltado por Hernández Alvarado con 79, mientras que Dean Barrow, primer ministro de Belice, está con 59, ocupando el quinto lugar, y, en sexto puesto, está Lenín Moreno, mandatario de Ecuador, con 39.

"Se juzga por hechos"

Para el analista Raúl Pineda, a Honduras no le ha favorecido que la actual administración se haya extendido porque los indicadores que no reflejan una mejoría: índice de pobreza, tasa desempleo y coeficiente de gini, entre otros.



"El hecho que la administración pública se haya prologado por casi siete años no ha significado ningún desarrollo social o progreso para el país", aseveró.



Dijo, en ese sentido, que la dificultad que padece el país es el relevo de líderes en puestos de poder, una causa que "genera dictaduras democráticas".



"Hay sospechosas coincidencia en el actual gobierno, que no ha abandonado la aspiración de prolongarse en el tiempo, con administraciones que han dado los mismos resultados", comentó.



"La prolongación de una persona en el ejercicio del poder deriva consecuencias negativas para el crecimiento y el desarrollo de la sociedad", expresó, al mismo tiempo que mencionó que "contrario a lo que pasaba con algunas dictaduras progresistas, como Tiburcio Carías Andino".

Dictaduras democráticas, un fenómeno en América

En tanto, el abogado Juan Carlos Barrientos, precisó que en América los presidentes "no quieren dejar el poder, haciendo todo lo necesario para continuar".



"La reelección es un fenómeno que viene copando las democracias americanas, pero el problema está en que las largas permanencias se traducen en desarrollo para varias naciones, como Rusia y Alemania, mientras que en este continente no ocurre eso", enfatizó.



"En América se han ido implantando dictaduras democráticas que no generan desarrollo, hay actos de corrupción y malos manejos públicos; ese tipo de situaciones tienen sofocadas a las personas, al mismo tiempo que las figuras intentan nuevamente reelegirse, lo que hacen es deteriorar más las democracias", añadió.

"No hay propuestas"

Barrientos, además señaló que para poder controlar las dictaduras democráticas en América "es necesario que las sociedades dejen de ser pasiva o sumisas".



"Las personas deben de incorporarse en los procesos electorales. No puede ser que en Honduras solamente el 48% de la población electoral fue a botar en la elección pasada. Estamos eligiendo presidentes con la minoría", enfatizó.



Lamentó que la oposición hondureña no muestra propuestas concretas con el afán de incentivar a las personas para que los puedan respaldar en los próximos comicios.



"El ´Fuera JOH´ no es ninguna propuesta, y de remate los partidos de oposición están en dimes y diretes. Cuál es la propuesta, hasta el momento no existe nada", percibió.



Pese a que el Poder Ejecutivo envió un anteproyecto de ley al Congreso Nacional con el objetivo de reglamentar la reelección, la incertidumbre predomina con el paso de los días mientras Honduras se encamina a los procesos electorales.