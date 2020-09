Julio Navarro: Se debe diseñar un sistema de escuela virtual en Honduras

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El analista en temas educativos, Julio Navarro manifestó que lo más adecuado es que el año escolar 2020 se extienda hasta abril de 2021.

El experto conversó con EL HERALDO sobre la situación actual del sistema educativo y las posibles soluciones para evitar que haya más rezago.

¿Qué debería hacerse con el año escolar actual?

Lo prudente es romper con el criterio tradicional de año académico que va de febrero a noviembre, eliminar las vacaciones y ampliar el período del mismo año escolar hasta abril del 2021, esperando que para diciembre de 2020 ya se pueda abrir aulas para docencia y asistencia presencial.

De ese modo se prorrogará o prolongará el año escolar 2020 pero no se perderá.

¿Qué implicaría que se haga una promoción automática de estudiantes?

Puede reducirse la carga a ser evaluada mediante, principalmente, lecturas dirigidas en casa y ejercicios o tareas elaboradas por expertos e impresas por la Secretaría de Educación. El gobierno podría comprar los millares de libros que los alumnos deben leer en todas las ramas, ojalá que sin corrupción.

¿Se debe repetir el año escolar?

No se puede, lo que se perdió se perdió, pero se puede recomponer, rediseñar, reordenar. Obvio que una decisión de este tipo demanda la tarea de planificadores expertos y especializados, que no hay en el Ministerio del ramo aunque sí quizás en otras instituciones del país y, desde luego, en otros países americanos, y a los que se puede contratar.

¿Considera que los estudiantes están aprendiendo en las clases en línea?

No hay ningún estudio oficial ni privado acerca de la productividad de esa formación en línea. Es además relativo por varias causas, a saber: no todo estudiante dispone de internet ni de computadora; no siempre existe electricidad en zonas rurales y con frecuencia ahora incluso en urbanas; no se ha diseñado un currículo sistematizado para impartir educación por redes sociales.

¿Qué modelos de otros países podrían aplicarse aquí?

Muchos países están utilizando la radio y otros la tv (Francia y Alemania como emblemáticos); en Chile el sistema de tareas en casa está bien desarrollado pero igual, mucha población escolar cuenta con enciclopedias virtuales a las que consultar.

Honduras se convertiría en un país modelo si diseñara un sistema de escuela virtual compuesto y transmitido desde radio y televisión