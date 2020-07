Buscan interpretar la Constitución para utilizar nuevo censo

Faustino Ordóñez

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El problema que está generando el censo electoral será solucionado con una interpretación a la Constitución que permita tomar en cuenta en las primarias solamente el padrón definitivo de diciembre.

Esta revelación la hizo en entrevista con EL HERALDO el presidente de la Comisión Especial del Congreso Nacional, Mario Segura. Esta es la conversación con el político de El Paraíso.

A dos semanas de haber sido nombrada la Comisión, ¿qué está haciendo para buscarle una salida al censo nacional electoral?

Estamos dialogando con los actores principales, con los partidos políticos y con los personeros del Registro Nacional de las Personas, viendo cuáles son los avances, construyendo una agenda con ellos para luego convocar a la Comisión y abordar el tema del censo. Las declaraciones de doña Xiomara (Castro, de no aceptar el censo) de una manera interfieren en el proceso. Esta no es la opinión de todos los partidos, es la opinión de un partido (Libre). La opinión del Partido Liberal es que con o sin censo el Partido Liberal va ir a internas. Siento que también es la opinión del Partido Nacional y de otros partidos.

VEA: Incierto panorama al financiamiento de las elecciones primarias

¿Es cierto que hay planes de interpretar el artículo 56 de la Constitución para solucionar el problema del censo?

Hemos presentado algunas alternativas que han salido de todos los partidos políticos mirando la posibilidad de hacer una interpretación a la Constitución de tal manera que este censo se pueda utilizar ya cuando esté listo, que esperamos que sería en diciembre lo cual se incorporaría a las elecciones (primarias) de marzo. Esta es una opción que la estamos estudiando a nivel de partidos políticos, a nivel de entes, tanto el Consejo (Nacional Electoral) como el Registro Nacional de las Personas y que podría salvar de una manera la situación.

¿Qué opinión tiene del discurso de la presidenciable Xiomara Castro que rechaza el actual censo?

No es posible que en un partido político su discurso siempre haya sido contra el fraude diciendo que el fraude lo hacen los que están en el poder y si van a un proceso interno donde las elecciones son entre ellos mismos, ¿por qué le tienen miedo a un fraude? Yo creo que aquí hay doble moralidad.

Al hacer la interpretación a la carta magna, ¿quedará descartado el censo provisional que en agosto entregará el Registro?

No será descartado, tendrá vigencia también. El hecho es que la interpretación nos daría a nosotros la oportunidad de que si al llamamiento de elecciones el 13 de septiembre no tenemos el provisional listo, y si se tiene en octubre o noviembre, se puede utilizar para las internas. Si no hacemos la interpretación tendríamos que utilizar el que está vigente.

¿Hay ambiente favorable en el Congreso para hacer esa interpretación?

Con toda la honestidad y sinceridad con que siempre he dicho las cosas, a pesar de que se incomoden algunos sectores, que Libre ha hecho una propuesta interesante en el hecho de poder interpretar la Constitución. Y los demás partidos con madurez política tratando de salvar y de darle a la sociedad la seguridad de que vamos a tener elecciones internas, sentimos que es una opción viable para poder salir del impase que nos ha ocasionado la pandemia.

VEA: Así avanza la curva del coronavirus en cada departamento

+¿Hay casos de coronavirus en tu colonia? Consulta nuestro buscador

+ Así van creciendo los casos de coronavirus en Honduras