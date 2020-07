Tras inundaciones, reubican triaje móvil de Villanueva, Cortés  

CORTÉS, HONDURAS.-Luego de las fuertes lluvias que azotaron la zona norte el miércoles por la tarde, se reportaron varias inundaciones en la zona, sobretodo en el triaje móvil ubicado en Villanueva, Cortés.



Uno de los médicos que atiende dentro del triaje captó en video las deplorables condiciones en las que quedó el triaje luego de la lluvia.



"Aquí ya no podemos, mire como me deslizo, todo esto es lodo, creame que yo no quisiera dar consultas aquí", asevera el galeno mientras muestra el piso lleno de agua.



“Hoy cerramos el hospital móvil debido al problema que hemos tenido de inundación. Estamos tratando de hacer el trasladado a un lugar más seguro y techado", dijo Walter Perdomo, alcalde de Vilanueva a Hoy Mismo.

"Estoy pensando seriamente en descartar esta carpa -hospital móvil- y tener una instalación definitiva", declaró Perdomo.



El edil aseguró que esas no son instalaciones adecuadas y que sospecha que haya una mala instalación.



Perdomo de igual manera lamentó que "en Villanueva cualquier lugar se inunda fácilmente, no queremos decir que fue error de esto o lo otro, tal vez no sea adecuado un lugar como estos para el hospital móvil”.

“En dos ocasiones se nos han arruinado los aires acondicionados de este hospital móvil. Este centro no tiene las condiciones adecuadas para atender a los pacientes”, sentenció.



El alcalde, adempas, ofreció habilitar la municipalidad para atender a los pancientes.

