María Antonieta de Bográn niega vínculos con el proveedor Axel López

No tengo, ni he tenido, ninguna relación con la persona, que de manera mal intencionada han pretendido hacer ver, manifestó la exfuncionaria a través de una aclaración pública.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La exdesignada presidencial María Antonieta Guillén de Bográn negó este miércoles estar vinculada a Axel López, el proveedor de los hospitales móviles comprados por Invest-H, adquisición que ha desatado una polémica por las incongruencias halladas.



La exfuncionaria, que es madrina de Marco Bográn, ya que además es la esposa de su tío, asegura que no tienen negocios de ningún tipo con el guatemalteco.

Además sobre la fotografía en la que aparece junto a López, María Antonieta Bográn aclaró en una carta pública que es de hace unos ocho años atrás y que no mantiene relación profesional ni comercial de manera directa, ni a través de empresas con el gobierno.

"Así como esta fotografía, igualmente existen muchísimas más con cientos de personas a las cuales atendí o conocí dentro de mis funciones durante el período 2010-2014", señaló Guillén de Bográn.

El director de Invest-H ha sido cuestionado por la compra de los hospitales móviles, tras la denuncia de la empresa fabricante por la usurpación de documentos, y en sus declaraciones afirmó que antes de la compra no tuvo recomendación particular de López, sin embargo este lo contradice al asegurar que la embajada de Honduras en Washington, Estados Unidos, fue quien se contactó con HospitalesMoviles.com.

La exfuncionaria -por su lado- emitió una aclaración pública en la que se desliga de López:

ACLARACION PUBLICA

• En primer término quiero expresar que en estos momentos nuestro país y el mundo viven una crisis sanitaria de proporciones inimaginables, la cual ha causado luto y dolor a miles de familias afectadas.

• Nuestras oraciones han estado en todo momento para con el pueblo hondureño, pidiéndole a Dios todo poderoso que nos acompañe y bendiga permanentemente. En estos momentos tan críticos nos toca cuidamos y velar por todas nuestras familias, con la confianza en que vamos a lograr salir adelante de esta gran prueba. He visto en redes sociales una fotografía y una serie de comentarios y aseveraciones las cuales niego categóricamente:

•Mi desempeño como funcionaria pública culminó en Enero de 2014. No tengo, ni he tenido, ninguna relación con la persona, que de manera mal intencionada han pretendido hacer ver. La foto que exhiben corresponde a por lo menos 8 años atrás. Así como esta fotografía, igualmente existen muchísimas más con cientos de personas a las cuales atendí o conocí dentro de mis funciones durante el periodo 2010-2014.

• No mantengo relación profesional ni comercial con el gobierno, ni de manera directa, ni a través de empresa alguna. Reitero mi posición de vida que las responsabilidades son individuales, es por ello que en mi caso respondo dando la cara como siempre lo he hecho. Habiendo aclarado los hechos, a partir de este momento todo aquel que me atribuya una responsabilidad que no me corresponde, sustentado en una fotografía ocasional, tendrá que responder, ya que ante todo defenderé el honor de mi nombre y el de mi familia.



Hoy más que nunca nuestro país requiere de sus mejores hombres y mujeres trabajando por el bien de todos. Quienes están sufriendo y esperando respuestas no merecen que se pierda un solo segundo invertido en desacreditar, de manera infundada por el simple hecho de hacer daño.



Dios con Honduras.

Maria Antonieta Guillén de Bográn