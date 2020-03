“Esto es algo inédito... estamos ante una epidemia altamente transmisible”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El distanciamiento social y la higiene son la única arma, hasta el momento, que pueden evitar un panorama gris en el país. Piedad Huerta, representante de OPS en Honduras, compartió con EL HERALDO sus impresiones sobre lo que se viene en torno al coronavirus. A continuación sus impresiones:



¿Qué podemos esperar durante esta semana de aislamiento?

Esperamos que la gente se quede en su casa y que mantenga el distanciamiento social. El distanciamiento social es fundamental. No es el tiempo de hacer fiestas, ni hacer reuniones.



¿Qué tan importante es el distanciamiento social?

Es fundamental y si tenemos que salir marcar distancia. Tenemos 27 personas positivas al virus y son personas que tuvieron contacto y por tanto ellos tuvieron otros contactos. Se está haciendo la búsqueda intencionada para ver si presentan síntomas y se hace la prueba para determinar si hay infección, por eso se duplicaron los casos y se sigue la búsqueda intencionada de casos, así que es posible que sigan apareciendo más casos positivos.

Esperamos que con el trabajo del equipo de Unidad de Vigilancia Epidemiológica, que en esa búsqueda intencionada haya más casos que se sumen durante esta semana y la siguiente. Podemos esperar que siga avanzando la preparación de los sitios, por si se tiene que hospitalizar personas, porque este número puede crecer.



¿Hay respuesta positiva de parte de los hondureños con las medidas de mitigación?

Creo que sí, realmente es difícil saber de la respuesta en todo el país, lo que vemos es por los medios de comunicación y redes sociales.

Hemos visto también en algunas zonas en los que la gente sale a los mercados como si nada. Hasta para la protesta debemos mantener la distancia, porque no sabemos si en esos grupos hay personas con la infección. Debemos ser responsables.

¿Han sido oportunas las medidas que han tomado las autoridades del gobierno?

Son medidas basadas en experiencias de otros países. El gobierno ha tomado medidas muy adecuadas en promover y facilitar el distanciamiento social.



El presidente hondureño ha expresado que debemos prepararnos para el peor de los escenarios. ¿Cuál es su reflexión?

Todos los países se deberían de preparar para el peor de los escenarios. Cuando uno se prepara para lo peor, uno cubre todos los espacios que debe cubrir para el peor escenario. Es fundamental. Prepararse para el peor escenario es tomar conciencia que sí, estamos en un riesgo de contraer el coronavirus si no tomamos las medidas de prevención necesarias.

Es no gastar inútilmente el dinero en cosas que no necesitamos, porque podremos necesitar de ahorros para poder subsistir. Significa cuidar a nuestros abuelos. Comprar los insumos necesarios, si no hay en el mercado buscar que se produzcan, prever la llegada y acceso a medicamentos y vacunas, es comprar los insumos necesarios para el peor de los escenarios y salvar el mayor número de vidas posibles.



¿Está listo el sistema de salud hondureño para que esta situación no se le salga de las manos?

No, yo creo que todavía no está listo, hay mucho trabajo que se hace diariamente en preparación y no se está listo, y ningún país está listo. Hemos hecho un análisis como OPS entre los países y nos damos cuenta cómo se está sufriendo y batallando para atender a sus pacientes. Falta por supuesto trabajo para hacer, ningún país estaba preparado para esto.



Hay una sensación de que el Covid-19 es una de las peores pandemias…

Estamos viviendo algo inédito en los últimos cien años, es una epidemia altamente transmisible porque es de persona a persona. El hecho de que ya haya diseminación en todo el mundo lo hace una enfermedad muy compleja de controlar. Pero debemos ser proactivos y hay numerosos grupos de científicos trabajando en desarrollar vacunas.



¿Habrá más casos locales?

La búsqueda es intencionada, no es espontaneo, sí es muy posible que aumente el número de casos.



¿Las proyecciones de la OPS que han circulado en redes son verídicas?

Ese fue un ensayo matemático que se hizo en febrero, basados en lo que estaba sucediendo en China para ver cuál sería la proyección si no se hacía nada, ese es el peor escenario. Realmente no sabemos a cuánto podemos llegar. Eso fue para planificar los servicios. Pero no podemos predecir el futuro.



¿Qué podemos aprender de esta situación?

Podemos aprender de las lecciones aprendidas de otros países. En Italia, los jóvenes seguían viviendo la vida del joven, de andar aquí y allá y llevaron la infección a los abuelos. Por eso se tomó eso aquí muy en cuenta. Corea del Sur hizo un trabajo expansivo de hacer pruebas y de autoaislamiento.



¿Al superar esta pandemia Honduras será diferente?

Ya somos diferentes. Esto es algo nunca visto. Cuándo se habían suspendiendo los eventos deportivos, cerrado aeropuertos y fronteras, esto ha sido inédito. Esto nos debe generar un cambio a la solidaridad, a la no estigmatización de las personas que puedan estar infectadas en algún momento. La unión de los esfuerzos y juntarnos y combatir de manera proactiva



Sus recomendaciones para evitar más propagación.

Quedarnos en casa, ante cualquier síntoma de inmediato llamar al 911, aunque estemos en casa lavarnos las manos, evitar tocarnos la cara, guardar todos los controles de higiene.