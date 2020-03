Acta de defunción determinará si hondureña murió por coronavirus, dice Cancillería

La hondureña Silvia Handal es sospechosa de haber fallecido por coronavirus; las autoridades de cancillería aún no han podido confirmar esta noticias.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La vicecanciller Nelly Jerez informó este martes que aún esperan el certificado de defunción de la hondureña de 53 años que murió en un hospital de Toledo, España, y que según trascendió en redes sociales habría fallecido por coronavirus.



La subsecretaria confirmó a EL HERALDO que aún no hay nada claro. "Estamos a la espera del certificado de defunción donde se detalla la causa de la muerte, no hay nada establecido que sea por COVID-19 (coronavirus), tenemos que esperar que ese certificado nos sea entregado".



"No tenemos datos que haya ingresado por sospechas de coronavirus, lo único que tenemos es que falleció una hondureña. Por fuerza tenemos que esperar el detalle del certificado de defunción", agregó.

Asimismo, reveló que a una hija de la catracha fallecida se le practicó una prueba por coronavirus, misma que arrojó un resultado negativo. "Aún así la familia la mantiene en autoaislamiento en España", confió.



Jerez aseguró que hasta el momento no se ha registrado ningún caso.

Noticia en redes

La noticia causó revuelo en redes sociales cuando Julio César Trochez, presidente de la Asociación de Hondureños Solidarios en Barcelona, detalló que la catracha murió a causa del brote vírico.



"Lamentamos profundamente la ausencia física de quien en vida fuera Silvia Jeaneth Handal, quien falleció hace horas en Madrid con 53 años de edad por causa del coronavirus. Mis más sentidas condolencias y paz a sus familiares y amistades", escribió.