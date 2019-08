Depuradora responde señalamientos del comisionado Henry Osorto Canales

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La Comisión Especial para el Proceso de Depuración y Transformación de la Policía Nacional negó la tarde de este miércoles que por influencias del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, haya separado de su cargo al general Ramón Sabillón Pineda.



El ente depurador de la Policía Nacional se refirió al caso después de que el comisionado en condición de retiro, Henry Osorto Canales, asegura que a Ramón Sabillón Pineda lo despidieron por capturar al cartel de los Valle Valle.

“Quien planteó la idea de la depuración fueron los carteles operando aquí; el general Sabillon capturó a los Valle Valle y Don H ¿cuál fue el premio? Lo despidieron. Los Valle Valle dieron la orden, y el presidente de Honduras (Juan Orlando Hernández) dio orden a la Comisión. Estamos en manos de delincuentes”, dijo Henry Osorto Canales en el programa Frente a Frente de la corporación Televicentro.



En consecuencia, la Comisión Depuradora explicó que al general Ramón Sabillón Pineda se le canceló de sus funciones por abandonar su cargo, "violentado su condición de oficial activo a disposición de las autoridades del cuerpo policial".

Comunicado íntegro de la Comisión Depuradora

La Comisión Especial para el Proceso de Depuración y Transformación de la Policía Nacional, en torno a las declaraciones del ex Comisionado de Policía Henry Vicente Osorto Canales, emitidas en el programa “Frente a Frente” de Canal 5 de Televicentro, transmitido este miércoles 7 de agosto de 2019, en horas de la mañana, en el que se señala que esta Comisión Especial, recibió instrucciones del Presidente de la Republica de Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado, de cancelar al ex Comisionado General Ramón Antonio Sabillón Pineda, de forma arbitraria, y que los esfuerzo de depuración policial responden a designios de los “Carteles de la Droga”, tiene a bien dar a conocer al pueblo hondureño el siguiente posicionamiento:



PRIMERO.- La Comisión Especial para el Proceso de Depuración y Transformación de la Policía Nacional, instó –el 28 de abril de 2016, mediante resolución contenida en el Acta No. 7 de reunión de esta Comisión Especial- al Secretario en el Despacho de Seguridad, General (r) Julián Pacheco Tinoco, a cancelar –a partir del 1 de junio de 2016- al ex Comisionado de Policía Henry Vicente Osorto Canales, en razón de la nueva estructura organizacional de la institución.



SEGUNDO.- La Comisión Especial para el Proceso de Depuración y Transformación de la Policía Nacional, luego de tener conocimiento oficial sobre la salida irregular del país del ex Comisionado General Ramón Antonio Sabillón Pineda, en el mes de abril de 2016, de conformidad a los informes remitidos por el Instituto Nacional de Migración de Honduras, y registros migratorios de Nicaragua, Costa Rica y Estados Unidos de América, instó el 26 de mayo de 2016, al Secretario en el Despacho de Seguridad, General (r) Julián Pacheco Tinoco, para que procediera a declarar en abandono al Comisionado General Sabillón Pineda, por haber violentado su condición de oficial activo a disposición de las autoridades del cuerpo policial; lo anterior en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica de la Policía Nacional, Decreto Legislativo 21- 2016 del 8 de abril de 2016 y Decreto Ejecutivo No. PCM 029-2016 del 11 de abril de 2016.



TERCERO.- La Comisión Especial para el Proceso de Depuración y Transformación de la Policía Nacional, en ninguna de las dos actuaciones anteriormente señaladas, ni un la recomendación para separar al ex Comisionado de Policía Henry Vicente Osorto Canales, ni al ex Comisionado General Ramón Antonio Sabillón Pineda, recibió directriz por parte del Presidente de la Republica de Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado, ni de ninguna otra autoridad del Estado, salvo la misión de cumplir a cabalidad el contenido de las disposiciones emanadas del Decreto Legislativo 21-2016, aprobado por el Congreso Nacional de la República, el que fue publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el 8 de abril de 2016, que dio vida a la Comisión Especial, y que manda a determinar la idoneidad en el servicio como la confianza, capacidad, habilidad, aptitud, competencia, disposición y lealtad que debe poseer todo miembro de la carrera policial; implementar un mecanismo de seguimiento y supervisión de los procesos de los miembros de la Policía Nacional cancelados; remitir al Ministerio Público (MP) y al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), los expedientes de las personas canceladas por la supuesta comisión de un ilícito; y, rendir informe cada 3 meses al Congreso Nacional, sobre los avances del proceso de depuración.



CUARTO.- El accionar de la Comisión Especial para el Proceso de Depuración y Transformación de la Policía Nacional, ha estado alineado a procurar volver efectiva una reforma institucional que con un abordaje integral extirpe la corrupción y la ineficiencia que por muchos años caracterizaron a la entidad; hasta la fecha, reconocidas organizaciones independiente del ámbito nacional e internacional como el Woodrow Wilson International Center for Scholars (Wilson Center) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Gobierno de los Estados Unidos de América, han considerado el Proceso de Depuración y Transformación de la Policía Nacional, un ejemplo para otros gobiernos del mundo y un hecho que no tiene paralelo en América Latina.

QUINTO.- La Comisión Depuradora, ha hecho un esfuerzo importante para –además de excluir a los oficiales y agentes que no son idóneos para el servicio público- impulsar una modernización del marco legal de la entidad, mediante la incidencia para la aprobación de la Ley Orgánica de la Policía Nacional y la Ley de la Carrera Policial; la reforma del Sistema Educativa Policial, con énfasis en el fortalecimiento institucional del Instituto Técnico Policial (ITP) y la Academia Nacional de Policía (ANAPO); la instauración de un mecanismos permanente de evaluación de idoneidad y verificación del cumplimiento del régimen disciplinario policial a través de la puesta en funcionamiento de la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDADPOL); y otras acciones encaminadas a mejorar la gestión administrativa de la Secretaria de Seguridad y dela Policía Nacional.



SEXTO.- La Comisión Especial para el Proceso de Depuración y Transformación de la Policía Nacional, reafirma su compromiso de reedificar esta tan importante entidad de seguridad pública, tal como nuestra nación lo demanda, a fin de poder enfrentar con efectividad la criminalidad y delincuencia en el país.