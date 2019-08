Esposa del Fiscal de Oro insatisfecha pese a fallo contra implicados

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Margarita Morales, esposa del Fiscal de Oro, Orlan Chávez, dijo sentirse insatisfecha pese al fallo condenatorio contra los presuntos responsables del crimen contra el reconocido abogado y catedrático universitario.



"No estoy completamente satisfecha. Seguimos esperando quién es el intelectual, debido al temor que tenemos, porque no solamente ellos dos participaron", manifestó la esposa del Fiscal de Oro



Asimismo, Margarita Morales se preguntó ¿Quiénes son los que están detrás del crimen de Orlan Chávez?, debido a que, según ella, no se habla de más personas vinculadas en el caso.



En cuanto a la manifestación de inocencia de los hoy declarados culpables del crimen del exfiscal hondureño, Morales dijo que no los condenaba, ya que "uno solo se condena cuando hace actos malos".

"Ellos dicen que no son los responsables, pero todas las pruebas indican que ellos fueron. Solo Dios tiene la verdad en este momento. Yo no condeno a nadie, uno solo se condena cuando hace actos malos", expresó Margarita Morales.



Seguidamente, pidió a la justicia hondureña que se haga más por las personas que han sufrido por este tipo de casos, además por los hijos que quedaron desamparados. Por último se preguntó ¿Qué pasará con su familia?.

Fallo condenatorio

Los jueces que conforman la Sala II del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional declararon culpables como coautores del crimen del "Fiscal de Oro", Orlan Chávez, a Luis Alejandro Chávez y Wilmer Álvarez.



Tras conocer la sentencia, Wilmer Álvarez aseguró estar sorprendido. "Lamentablemente la familia de Orlan Chávez no recibe justicia, sino impunidad. Se está protegiendo a los verdaderos asesinos", manifestó.



La audiencia de individualización de la pena quedó fijada para el próximo 27 de agosto a la 1:30 de la tarde.

Crimen contra exfiscal hondureño

El asesinato del profesional del derecho se registró el 18 de abril de 2013, a eso de las 8:15 de la noche, cuando Orlan Chávez regresaba de impartir clases en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) a bordo de un vehículo.



El "fiscal de oro" fue interceptado por dos sujetos a 60 metros del puente Juan Ramón Molina, quienes sin mediar palabra abrieron fuego en contra de su humanidad.



Un perito del Ministerio Público certificó que solamente bastaron ocho minutos para acabar con la vida del "fiscal de oro" tras analizar los videos de las cámaras de seguridad de la ruta del bulevar Suyapa hasta el Estadio Nacional.