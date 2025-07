Hijo de exjugador de Olimpia disputará semifinales del Mundial de Clubes con Fluminense

Agustín Canobbio estuvo en la palestra pública hace unos años por un problema que tuvo con Marcelo Bielsa, tanto así que lo borró de la lista para la Copa América 2024. "Me echó la culpa de haber perdido el partido. Somos 11 jugadores y me echó la culpa a mí. Me chocó mucho la manera en que me lo dijo”, dijo Canobbio sobre Bielsa. “Sabía lo que me esperaba después de mi reacción, lo que le llegué a decir a Marcelo en la cara, no tengo pelos en la lengua, soy muy directo", dijo.