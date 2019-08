Fiscalía de Nueva York: Tony Hernández marcaba cocaína en Lempira

Entre 2010 a 2013 Tony y Ardón trabajaron con otros conspiradores y realizaban envíos de cocaína una o dos veces al mes que "consistían en varios cientos de kilogramas", especifica el informe. Además, señala que "durante el curso de esos envíos de drogas, el acusado confirmó que parte de la cocaína producido en Colombia llevaba un sello con las iniciales 'TH'". Lea además: "Te quiero enseñar algo... esto es una T y una H", le dicen a Tony Hernández El acusado también explicó que él operaba una instalación separada en el departamento de Lempira, al occidente de Honduras, donde "había prensas adicionales para marcar los kilogramos". En noviembre de 2018, los fiscales habían revelado que el excongresista nacionalista marcaba la droga que transportaba con las iniciales de su nombre: "TH". En ese entonces, se conoció que movía la mercancía a través de aviones, buques rápidos y al menos en una ocasión en un submarino. Además, era quien facilitaba la seguridad armada para los envíos de cocaína dentro de Honduras, incluso por miembros de la Policía Nacional y narcotraficantes. El documento de la Fiscalía de Nueva York señala que tanto Tony Hernández como Ardón utilizaron cualquier medida para proteger sus negocios. En 2011 Ardón sugirió que mataran a un miembro de la Policía Nacional de Honduras porque pensó que "estaba recopilando información sobre sus movimientos de drogas en contemplación de robarlos". Sin embargo, Tony respondió que no era necesario porque podría usar sus conexiones para que transfirieran al oficial. El documento indica que el agente fue trasladado a una zona fuera de donde se movía la droga y que ambos continuaron con sus operaciones.

LEA: Alexander Ardón, de poderoso narco a principal testigo contra Tony Hernández



Ante la aprobación de una legislación que permitía la extradición de hondureños acusados de narcotráfico a Estados Unidos, Ardón confiaba en que no se vería afectado, pues tenía la protección de varios funcionarios hondureños, pero se frustraron sus planes políticos. "Aproximadamente en 2013, CC-4 (Juan Orlando Hernández), el hermano del acusado, ordenó a CW-3 (Alexander Ardón) que no buscara reelección en la alcaldía de El Paraíso, Copán, debido a informes de los medios sobre las actividades de narcotráfico de CW-3", relataron los fiscales.



Además, Hernández advirtió que no podría continuar protegiendo a Ardón "si permanecía en el cargo, particularmente a la luz de las presiones relacionadas con la extradición", señala el documento de 47 páginas. Tony Hernández tenía nexos con el cartel de los Valle Valle, pero después decidió importar cocaína de Colombia por su cuenta, según la Fiscalía de Nueva York.