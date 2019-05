“Te quiero enseñar algo… Eso es una T y una H”: Momentos claves en el interrogatorio de Tony Hernández

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Antes de hablar, Tony Hernández quería pruebas específicas. El agente que interrogó al exdiputado, tras ser capturado en noviembre de 2018 en Estados Unidos, lo instaba a colaborar con información, pero Hernández prefería responder al son de las evidencias.



Entre el agente que intentaba obtener la mayor cantidad de información posible en poder del acusado, y Tony Hernández que desea saber qué pruebas tenían en su contra para hablar, el interrogatorio fue un vaivén que se movía entre respuestas irrelevantes a acusaciones serias.



SIN DEFENSA

1. Tony Hernández aceptó, según quedó registrado al comienzo de la entrevista, brindar una declaración sin un abogado. El agente le recordó que tenía derecho a permanecer en silencio y a la legítima defensa. “Vas a hablar con un abogado en el futuro, pero quieres empezar este proceso ahora”, dice el oficial.



Incluso, al final de la entrevista, cuando el agente detecta que el excongresista en ningún momento acepta los cargos que se le imputaron, le insiste en ir a buscar un abogado para continuar con claridad el proceso. “El primer paso en la colaboración es aceptar los cargos”, le enfatiza.



El actual defensor de Hernández, Michael R. Tein, pidió al juez P. Kevin Castel suprimir esta declaración por haberse obtenido sin el acompañamiento de un abogado. En esta solicitud es donde se anexa el testimonio del hondureño.

2. SELLO CON LAS INICIALES TH

Los detalles del testimonio de Hernández están transcritos en un documento de 55 páginas. Este hecho deja algunos vacíos, como ver sus reacciones durante la entrevista y, en específico, ante preguntas comprometedoras.



El agente, casi al inicio del interrogatorio, muestra al acusado un paquete de droga sellada con las letras “TH” (no se sabe si en físico o en una fotografía), que según las investigaciones de la DEA eran la marca de los envíos propiedad de Tony Hernández (sus iniciales).



Este fue el diálogo



Agente: Te quiero enseñar algo.

Tony Hernández: Ajá

Agente: ¿Qué es eso?

Tony Hernández: Eso es una T y una H.

Agente: Ajá. ¿De quién?

Tony Hernández: Supuestamente es Tony Hernández.

Agente: ¿Supuestamente?

Tony Hernández: Porque... por eso le digo: ¿cómo voy... vamos a poner las propias iniciales de uno en algo tan, tan delicado?

Agente: Pero, ¿qué es esto? ¿En qué está esa...?

Tony Hernández: No, eso es una... Eso es un... un kilo... o un paquete de droga, supuesta droga.

Agente: Ajá

Tony Hernández: Pero, ¿por qué pondríamos... por qué pondría yo, si fuera poco inteligente de poner mis iniciales en algo así? Era, era lo que yo le comentaba la vez pasada. Ninguna de estas personas se vino alegre con, con el presidente.

Agente: ¿Cuáles personas?

Tony Hernández: Todos los que están aquí. Ninguno de ellos se vino alegre con él...

Agente: ¿Qué tiene que ver él con ellos y sus problemas en los Estados Unidos y el narcotráfico?

Tony Hernández: Porque precisamente les cortó una parte de alas con la Policía cuando empezó a depurarlos. Ustedes también empezaron a colaborar mucho más, a trabajar más, más con gente responsable. Y ... la depuración valió la pena, y ellos estaban muy, muy, como dicen, muy enojados. Sí, a mí me habían comentado que habían dicho que yo tenía caletas también en unos... en unos camiones en Santa Bárbara. No sé si ha escuchado eso también. Que salió así entre las voces de, del mismo, de la misma gente que se lleva en ese, en ese ámbito.

Agente: ¿Entonces, usted piensa o está queriendo decirme que todo esto es un malentendido?

Tony Hernández: No...

Agente: OK

Tony Hernández:... que en efecto, si pusieron eso... quién... lo puso. Yo no voy a poner algo que va a ser de mi propio daño... poner mi nombre o mis iniciales en algo que yo sé que obviamente todo el mundo va a decir: “Ése es Tony. Ésas son las iniciales de Tony”.



Más adelante, en la entrevista se vuelve a abordar el tema del paquete de droga. Hernández finalmente niega ser el propietario de esa carga,



Agente: OK. Olvídate de ese kilo de TH. Está diciendo que eso no es suyo.

Tony Hernández: No

Agente: Está bien. Ya lo ha dicho. Está en el record que no es suyo.

Tony Hernández: Sí, no ... pero, bueno, si fuera, no pusiera mis iniciales.



3. EL VIDEO DE LOS CACHIROS

Hernández actuó como emisario de los Cachiros para cobrar una deuda del gobierno por un proyecto adjudicado a una de sus empresas, según él mismo admite ante el agente. Sin embargo, el exdiputado del Partido Nacional revela su versión de lo sucedido luego que el oficial le recordara que había mentido anteriormente sobre su relación con los jefes de este cártel.



El agente hace alusión a un interrogatorio del 2016, cuando Hernández viajó por voluntad propia a entrevistarse con representantes de la DEA en Miami, Florida. En esa oportunidad, el hermano del presidente Juan Orlando Hernández negó conocer a los líderes de esa organización, pero tenían en su poder un video que indicaba lo contrario.



Este es el diálogo



Agente: Bueno, es más: cuando usted se reunió con el oficial que está aquí al lado mío, los fiscales, ...

Tony Hernández: Ajá

Agente: ... usted dio declaraciones falsas a ellos.

Tony Hernández: Mmm. Habría que ver cuáles.

Agente: Bueno, si no estoy equivocado, ellos te preguntaron si usted conocía a los Cachiros. Dijiste que no.

Tony Hernández: Ajá

Agente: ¿Verdad?

Tony Hernández: Ajá

Agente: Entonces ellos te mostraron un video.

Tony Hernández: El video. Ahí ...

Agente: Tú has aceptado dinero de los Cachiros.

Tony Hernández: No me entregaron. Sí me lo propusieron. Cuando, cuando yo le mencionaba el tema del muchacho que me invitaba constantemente a que atendiera a este señor con el tema de construir una hidroeléctrica en, en Atlántida, eh ... él fue compañero mío en la universidad. Inclusive con Marlon, el muchacho que se fue, fueron compañeros, compañeros. Eh ... y le dije: “Mire, ¿qué es lo que vamos a ver?” “Es que, mire, que tenemos esto y hacer otro tema de Ceiba”. Pero yo venía saliendo de Casa Presidencial, de hacer unas diligencias, estábamos cerca y yo no me acordaba ... no sabía quién era él porque yo sólo había visto al señor este en la tele ... a este Leonel ...

Agente: Ajá

Tony Hernández: Y yo creo que el que llegó fue el más joven. Todavía no tengo la certeza quién de ellos fue, pero sí fue uno de ellos. Eso sí estoy más que cien por ciento seguro, igual que ustedes. Cuando me dijo: “Mire y tenemos aparte”, y sacó un legajo, porque fue a un restaurante, en un lugar público. “Está esto también”. “¿Y qué es eso?” “Nos debe el gobierno tanto y tanto”. “Bueno, mire, lo que yo puedo hacer es averiguar”.

Ahí en la grabación tiene que decir prácticamente lo que yo le dije. “yo lo que puedo hacer es hablar con el ministro o con el director de carreteras y preguntar por qué no se le ha pagado”. Y refiriéndonos a ese tema ahorita... después, cuando salimos de ahí ... él obviamente habló de un porcentaje. No recuerdo de cuánto. Y este muchacho, el Alero, que se ... a él dicen el Alero ... de apellido Rodríguez, y me seguía insistiendo que, que podía agarrar ... entonces, y por eso es que asistí a esa reunión.

Cuando me dieron ese legajo yo me fui a la Dirección de Carreteras y le pregunté: “Ingeniero”, le digo yo, “¿y qué es esto? Mire, esta gente me están diciendo que se les debe tanto”. “¡Huy!”, me dice el ingeniero (inteligible), “llevate eso de aquí, que vas a terminar en un problema”. “¿Qué pasó?” le dije. “Eso es de los Cachiros”. “¡Pucha!” dije. “Te vas a meter en un problema con tu hermano”. “¡Pucha!” le digo. Entonces eh ... “botá esa mierda”, dice. Así en esas palabras: “botá esa mierda”. Y yo me deshice de él. “Y no me la dejes aquí. Lleváte eso para otro lado”. Y me comentó: “Acordáte de la noticia”, me dijo, “que el presidente Obama dijo que ellos habían sido ... que ellos eran los mayores distribuidores de drogas para Estados Unidos y que después el presidente Hernández dijo ...” Ahí es donde viene el tema este. El presidente Hernández dijo que no les iban a pagar a esas empresas porque tenían el problema de estar en la ... en el ojo del huracán, tanto en Estados Unidos como en la misma... la misma ... el mismo ministerio público en Honduras. Eso fue el primer año. El primer año. Yo tenía tal vez tres o cuatro meses de ser diputado. Y eso no se pagó.



Más adelante, Hernández presume que ese video es una de las pruebas que más lo comprometen



Agente: Entonces, en tu mente, lo único que posiblemente te puede haber puesto en esta situación aquí, ahora, es haberle aceptado esas cosas (regalos) del Rojo.

Tony Hernández: No; está la grabación de los Cachiros.

Agente: Ajá

Tony Hernández: Que ustedes la tienen en su poder y ahí, de narcotráfico, ellos no dicen nada, ni si se les recibió o no, porque no se les pagó nunca. Nunca se les pagó eso. (inteligible) ahí están. Porque esas cuentas se ordenó a Finanzas que no las, no las descargaran, por lo que había dicho el presidente Obama.





4. REGALOS DE NARCOS

El exdiputado también admitió haber recibido regalos de narcotraficantes. En todo caso, sostuvo que no los recibió como pagos por trabajos ni por colaboración a ellos, sino por amistad.



Se trata de dos pistolas Glocks que se las entregó Víctor Hugo Díaz, alias “El Rojo”, un narcotraficante hondureño capturado en 2017 en Guatemala y que guarda prisión en Estados Unidos mientras enfrenta un proceso en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.



Los otros obsequios fueron un caballo y un reloj Rolex de cuatro mil a cinco mil dólares de parte una persona que solo identifica como Carlos, amigo suyo y trabajador de “El Rojo”.



Para las autoridades, el vínculo de Tony Hernández con “El Rojo” es clave, al grado que el caso del excongresista por Lempira fue anexado al expediente del narco. Este último también será declarante en el juicio contra Hernández, según archivos judiciales en poder de EL HERALDO.



5. VIAJE A HOUSTON

Tony Hernández fue detenido el 23 de noviembre de 2018 en Miami, Florida, aunque Houston, Texas, fue el destino de su viaje. En la parte final de la entrevista, el agente le consulta las causas de su visita.



Agente: Ah ... y déjame preguntarte ... ¿Qué es lo que estaban haciendo ustedes en Houston?

Tony Hernández: ¿En Houston?

Agente: Sí

Tony Hernández: Andábamos ahora aprovechando el Black Friday

Agente: Pero hoy es Black Friday

Tony Hernández: Sí, pero nos fuimos desde el lunes

Agente: Ajá

Tony Hernández: Nos fuimos desde el lunes y ... y ¿cómo se llama? ... totalmente decepcionados porque no hubo ningún, ningún, ningún prácticamente un descuento, un descuento, como se compra acá.

Agente: Pero eso es algo, me imagino, que se hubiera investigado antes de ir.

Tony Hernández: No, pues, con el mercado, así se vende. El Black Friday es ... y que algunos días que es el pre, que es el jueves; algunas tiendas lo abrieron ayer a las seis de la tarde; otras no lo abrieron.

Agente: Ajá

Tony Hernández: Y para mí es mejor venir acá; ése fue el tema ahí y nos equivocamos.

Agente: Pero, ¿por qué no fueron a Miami?

Tony Hernández: Sí, por eso. Nos queríamos quedar en Miami, y otro compañero que anda comprando camiones en Nebraska porque dijo que era más barato, fue el que nos dijo que fuéramos allá.

Agente: Ajá

Tony Hernández: Y él todavía se quedó allá porque el camión se le arruinó y, y viene hasta mañana.

Agente: Pero se me hace un poco raro.

Tony Hernández: ¿Por qué?

Agente: ¿Por qué fueron a Houston? ¿Te dijo el compañero? ¿Y qué? ¿Qué importa?

Tony Hernández: Queríamos, ¿cómo le ...? cambiar, cambiar el esquema. Pero totalmente arrepentidos (inteligible) Así como hemos ido a Cancún, hemos ido a otros lugares. ¡Pucha! Era ...era un destino normal, normal. Y ...y queríamos también conocer a la familia de, de un amigo de allá que es mejicano y vive allá. Es residente ya.

Agente: Ajá

Tony Hernández: Y nos ha estado invitando desde hace mucho tiempo y fuimos ahorita a pasar la, la cena con ellos ayer. Y, pero no, no por nada. Si usted supiera en qué hotel nos quedamos ...

Agente: Sí, en un (inteligible), supuestamente.

Tony Hernández: Sí, ahí; correcto. Ahí nos quedamos. Que él nos estaba molestando: “¡Pucha!” dice, “se quedaron en un hotel,” que no sé qué. “Se hubieran podido quedar en mi casa.” No vamos a molestar a nadie en una fecha tan especial con ir a dormir ahí, cuando aquí se respeta mucho el Día de Acción de Gracias.

Agente: ¿Y quién es este mexicano?

Tony Hernández: Se llama Carlos ... Carlos ... ¿cómo se llama el apellido de él? ... Sólo por Carlos lo tengo yo. Lo conocimos hace poco. El lleva una ... unas cuestiones en México. Lleva unas cuestiones también en Honduras. Quería entrar a, a algunos negocios de apartamentos allá en México. Que nos buscaron, porque como se supone que yo estoy sobrado de dinero …

“No, no, Carlitos; yo no le puedo entrar a eso. No, no tengo ese dinero de inversión”. Y el hermano sacó un préstamo, entiendo, y lo están haciendo en, en México.

Agente: Entonces se fueron a Houston para hablar con un mexicano ...

Tony Hernández: Ajá. Ya es méxicoamericano él.

Agente: Sí, pero no sabes ni el apellido y pasaste esta fecha tan especial...

Tony Hernández: No, es que no sólo con él; no sólo con él. Nosotros fuimos porque habíamos entendido que ... Queríamos ... yo quería comprar un Ford, un Ford dos cincuenta, doscientos cincuenta, para hacerlo con una plataforma y mandarlo para allá. Fabricio también quería comprar un carrito así como compró, un Fordcito, para lograr venderlo. Yo lo ocupo para mi finca porque se encuentran superbaratos allá. Teo sí se pasó. Teo se llama el otro amigo. Se fue hasta Nebraska. Y ahí sí que no lo acompañamos porque eran catorce horas de viaje.



El agente, luego, le consulta por la cantidad que lleva.



Agente: ¿Y tú te fuiste a Houston de Honduras con todo ese dinero?

Tony Hernández: Huh, sí. Sí, no. Tarjeteé y no fue mucho. Si usted mira, no fue mucho lo que compré aprovechando el descuento. No fue ni, ni ... con la tarjeta, ni dos, tres mil dólares. Más lo otro que iba ... que uno puede manejar sus diez mil dólares, va.

Agente: Sí, pero andas con siete mil. ¿Sacaste los siete mil ahí?

Tony Hernández: Sí. No, yo los pasé por acá, igual. Pero la idea era comprar algo en los outlets para poder también vender en Honduras.

Agente: ¿Fuiste a los outlets?

Tony Hernández: Eh ... no pudimos llegar a los que estaban largo; sólo a los normales del ... ¿cómo se llama? ... del ... los ... Creo que fuimos a tres. La verdad, no, no fue mucho el descuento que había. No valía la pena. No pudimos llegar a donde que queríamos llegar.

Agente: ¿Dónde es que querían llegar?

Tony Hernández: ¿Cómo se llaman los que están afuera, que usted compra por cantidades? Déjeme ver cómo se llaman. No recuerdo el nombre, pero son los outlets que están como a cincuenta o sesenta kilómetros de, de Houston. Al ... al ... ¿cómo se llama? ... al mall éste ... Se me olvida el nombre. Es el mismo nombre de acá. Está como a ... ¿el International?

Agente: Ajá

Tony Hernández: Ahí fue donde compramos, más o menos. Y, bueno, son pocas las cosas que compramos, en realidad. No pudimos hacer lo que queríamos.

Agente: Pero, ¿ése fue el propósito de ir?

Tony Hernández: Sí, pero no nos parecieron los precios.

Agente: Pero si no llegaste a esos otros malles, ¿cómo ibas a saber los precios?

Tony Hernández: Porque Teo se fue a traer esos carros, y tampoco íbamos a andar con ese gran frío que estaba ... mejor nos quedamos ahí. Y le digo a aquél: “Pues probemos otro día mejor a venir cuando el clima esté mejor. O podemos ir a Miami.” Pero no era...

Agente: No me hace mucho sentido, Tony, para decirte la verdad ...