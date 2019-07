Gobierno espera evaluación de la Maccih en 45 días

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un órgano internacional e independiente asumirá el reto de hacer una profunda evaluación al trabajo realizado por la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih).

El tiempo para hacer este trabajo es corto, apenas un plazo de 45 días, según confirmó ayer el canciller Lisandro Rosales.

“Para el gobierno es de vital importancia que hagamos este proceso y también la OEA reconoce este proceso, porque de esta manera todos tendremos claridad de cuáles fueron los éxitos, desafíos y cómo podemos mejorar ante esos desafíos que se puedan presentar en el futuro”, explicó Rosales.

En algunos sectores de la sociedad hondureña esta evaluación ha generado cierta desconfianza, aduciendo que los resultados serán la carta de despedida de la Misión de la OEA.

El canciller dijo que se debe esperar “los resultados y en base a eso se tomarán las acciones y determinaciones que correspondan, mientras tanto démosle la confianza a este tercero independiente que hará la evaluación, que será anunciada próximamente”.

Explicó que “en administración manejamos un concepto que dice: lo que no se evalúa no se puede mejorar y tenemos que poner en práctica eso”. El funcionario del Estado reclamó que la Maccih no ha hecho nada con respecto al manejo de centros penales y depuración policial, por lo que es importante revisar su funcionamiento.

Rosales envió un mensaje: “A los historiadores de fábulas de conspiración quiero decirles que no pueden seguir generando suspicacias ni dudas con el compromiso que existe tanto en la OEA como Honduras para seguir en este proceso que tiene que ver con la lucha inclaudicable que ha quedado demostrado”.

El gobierno solicitó la evaluación a la OEA y el miércoles anterior el organismo multinacional confirmó la presencia de un tercero independiente para realizar el trabajo.

El dirigente de la sociedad civil, Omar Rivera, manifestó que “se abre una extraordinaria oportunidad para seguir luchando contra la impunidad y la corrupción en los próximos años; evaluación que se le realizará a la Maccih debe ser realizada por una institución de comprobada independencia, con experiencia en este tipo de tareas y de alto nivel técnico”.

La Maccih llegó al país en 2016 y concluye su trabajo en enero de 2020, aunque muchos sectores políticos han solicitado que su mandato se extienda.