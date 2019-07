Secretario de seguridad de EE UU vendrá este martes a Honduras por crisis migratoria

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El secretario interino de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kevin K. McAleenan, visitará esta semana El Salvador y Honduras para discutir temas de migración y seguridad que azotan la región.

McAleenan se reunirá con los presidentes de El Salvador, Nayib Bukele, y Honduras, Juan Orlando Hernández para "discutir la colaboración continua para abordar las causas fundamentales de la migración irregular, mejorar la seguridad y atacar a las organizaciones criminales transnacionales", indica una nota de prensa del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

La agenda del alto funcionario estadounidense empieza este lunes en El Salvador, donde planea sostener una reunión con la embajadora de los Estados Unidos, Jean Elizabeth Manes, y el Jefe Adjunto de la Misión, Mark C. Johnson.

El viaje del representante estadounidense se da una semana después de que el mundo se conmoviera ante la imagen de un migrante salvadoreño que murió ahogado junto a su pequeña hija mientras intentaba cruzar el río Bravo para llegar a Estados Unidos.

En la noche de este lunes, el funcionario tendrá una reunión bilateral con el presidente salvadoreño, quien públicamente ha calificado a Estados Unidos como el principal aliado de su país.

El martes, McAleenan hablará sobre migración y seguridad con el ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Rogelio Rivas, y luego asistirá a la primera reunión del Grupo de Trabajo de Migración Bilateral.

Posterior a otras reuniones, el funcionario partirá por la tarde de ese día a Palmerola, Honduras, donde discutirá con el gobernante Juan Orlando Hernández "la colaboración continua en temas de migración y seguridad".

