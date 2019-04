Ministro de Educación ante protestas: No existe intención de privatizar la educación, ni despedir docentes

Arnaldo Bueno reprobó que los docentes se encuentren en las calles y no en las aulas de clases expresando que 'lo que está sucediendo en este momento no es justificable'.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El ministro de Educación, Arnaldo Bueso, hizo un llamado a los docentes para que regresen a las aulas de clases y cesen con las protestas que se realizan este lunes en diferentes partes del país, luego que el Congreso Nacional aprobara dos decretos que habilitan la reestructuración en el sistema de educación y salud.

"Pido a todos los docentes que por favor no continuemos en estas tomas y paros, regresemos a clases. Tengan la plena seguridad que este servidor no tiene la más mínima intención de despedir docentes, por el contrario, queremos contratar más", expresó.

El titular de Educación dijo tener la plena seguridad que los decretos aprobados el jueves en el Congreso Nacional no tienen que ver con despidos masivos ni selectivos.



"En ningún artículo existe ni la más minina intención de privatizar la educación, ni despedir docentes. Este decreto lo único que viene es a mejorar las condiciones de trabajo de ustedes", aclaró.



Por último, reprobó que los docentes se encuentren en las calles y no en las aulas de clases diciendo que "lo que está sucediendo en este momento no es justificable".

Polémica

Las protestas iniciaron el pasado 26 de abril, un día después que el poder legislativo aprobara dos decretos que habilitan la reestructuración en los sistemas de salud y educación



El decreto de Salud autoriza entre otras cosas “cumplir con los compromisos salariales adquiridos y pasivo laboral pendientes de pago”, lo que pareciera entender que será exclusivo para pagar prestaciones a empleados que lo pidieron o fueron despedidos y no se les ha pagado sus derechos. Hay otra autorización que dice: “cualquier otro para lograr la eficiente implementación del plan de mejora de salud”, pero no da detalles.



El decreto también autoriza a Salud, entre otras cosas, “atender las necesidades de infraestructura de los hospitales”, “compra de insumos, mobiliario, medicamentos, equipos, servicios”.

Por su parte, el decreto en términos de educación faculta a las autoridades de esta secretaría hacer lo mismo que en Salud: “Cumplir con los compromisos salariales adquiridos y pasivo laboral pendientes de pago; y cualquier otro para lograr la eficiente implementación del plan de implementación del PESE (Plan Estratégico del Sector Educación)".



Además, “atender las necesidades de infraestructura de los centros educativos a nivel nacional, apoyar logísticamente a los educandos y docentes con la dotación de textos, mobiliario y material didáctico y fortalecer los procesos de formación docente y cubrir las necesidades de la demanda educativa con la contratación de personal”.