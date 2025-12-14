María Antonieta Mejía critica denuncias electorales y afirma que "todo quedó al descubierto"

La dirigente nacionalista respondió a denuncias sobre supuestas irregularidades en actas electorales y llamó a respetar el marco legal y las autoridades del proceso

  • María Antonieta Mejía critica denuncias electorales y afirma que todo quedó al descubierto

    María Antonieta Mejía criticó a Salvador Nasralla y Marlon Ochoa por denuncias sobre actas electorales.

     Foto: EL HERALDO
  • Actualizado: 14 de diciembre de 2025 a las 13:57

Tegucigalpa, Honduras.- María Antonieta Mejía, candidata a designada presidencial por el Partido Nacional, cuestionó públicamente a Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal, y al consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, por "pretender destruir un partido".

A través de su cuenta en la red social X, Mejía reaccionó a publicaciones relacionadas con el escrutinio de actas y afirmó que desde el inicio existió la intención de afectar a un partido con credibilidad democrática mediante alianzas equivocadas y cálculos personales.

"¡¡¡Bingo...!!! Qué mal asesor tiene... y aun así insiste en decir que no hay alianza. Su pretensión desde el inicio fue destruir a otro partido que sí ha tenido credibilidad democrática, apostando a alianzas equivocadas y cálculos personales. Ahora que todo quedó al descubierto, ¿qué va a decir?", expresó.

Zambrano a Libre sobre no reconocer elecciones: "Quedaron pulverizados en tercer lugar"

El pronunciamiento de Mejía surgió como respuesta a las declaraciones del consejero Marlon Ochoa, quien señaló en X que las consejeras del CNE solo pretenden revisar 1,081 actas de un total de 19,167, dejando fuera miles de documentos que, según él, presentan problemas.

Ochoa detalló que al menos 14,073 actas tienen inconsistencias vinculadas al sistema biométrico, mientras que otras 1,882 presentan ausencia de firmas, errores en la sumatoria de votos o no han sido recibidas, lo que eleva a 17,036 las actas con algún tipo de irregularidad.

En ese contexto, sostuvo que debe aplicarse un conteo especial voto por voto de oficio en todas las actas presidenciales con inconsistencias y adjuntó un documento sobre escrutinios especiales.

En otra publicación, Mejía hizo un llamado a moderar el tono del debate y a respetar las reglas, los tiempos y las autoridades electorales. "La desesperación no es prueba, y las supuestas actas súper secretas solo existen en la imaginación de quien necesita caos para sobrevivir políticamente", afirmó.

Este mensaje estuvo dirigido a Salvador Nasralla, quien denunció la noche anterior, también en X, presuntas irregularidades en el lugar donde se encuentran las urnas.

Nasry Asfura promete donar su salario presidencial a la Teletón si llega a la Presidencia
Te gustó este artículo, compártelo
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más