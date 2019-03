Analizan declarar emergencia por la sequía que golpea el sur del país

Redacción

CHOLUTECA, HONDURAS.- La reducción en el caudal del río Choluteca o Grande mantiene preocupadas a las autoridades de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MiAmbiente).



A la fecha, el afluente reporta una disminución de al menos el 90% de su caudal tradicional, generando problemas de abastecimiento a los municipios ubicados a lo largo de la cuenca.



Morolica, Apacilagua, Orocuina, Choluteca, San Isidro, Pespire y Marcovia, en Choluteca; y Liure y Soledad, en El Paraíso, son los poblados afectados por la sequía que impera en la zona así como otros factores externos.



Medida

La instalación de bombas para regar cultivos, el aumento de las temperaturas y el uso inadecuado del agua en los hogares son solo algunas de las causas que están provocando la disminución por lo que estas serán reguladas por las autoridades correspondientes.



Es así que los encargados de MiAmbiente nombraron un equipo de vigilancia, quienes visitaron in situ diferentes lugares donde se denunciaba un aprovechamiento inadecuado del recurso hídrico en la cuenca del río Grande.



“Tenemos que tomar cartas en el asunto a fin de evitar que el río se quede sin agua, como ocurrió hace algunos años, lo que puede provocar un estado de emergencia en la localidad, ya que actualmente nos encontramos en una especie de alerta naranja, debido a los efectos que puede provocar el fenómeno”, declaró Luis Turcios, director regional de MiAmbiente en Choluteca.



Los pronósticos climáticos para la zona no son nada halagadores, ya que establecen que las lluvias podrían disminuir este año producto de los efectos del fenómeno El Niño.



“En los próximos días nos reuniremos con los actores claves en el tema del impacto de la sequía y allí se evaluaría la posibilidad de que los municipios se declaren en emergencia preventiva por la sequía y así comenzar a trabajar de lleno en el tema”, comentó el entrevistado.



La disminución del caudal en el río no solo afecta a Choluteca, sino también a Sampile, Nacaome y Goascorán, estos dos últimos ubicados en el departamento de Valle y con un desabastecimiento arriba del 75%.



“A diferencia del departamento de Valle, las entidades encargadas de hacerle frente a la sequía, ya están trabajando en el tema, tomando acciones puntuales para evitar mayores daños”, declaró Turcios.



La regulación en el uso de bombas para el riego de cultivos, los racionamientos en los hogares y controlar el desperdicio en los negocios y otros establecimientos son medidas que se han venido implementando en diferentes ciudades del departamento de Valle.



“Este problema que estamos enfrentando con el tema de la sequía es recurrente desde hace más de cuatro décadas, por lo que debemos tomar conciencia sobre las acciones que debemos realizar para buscarle solución de una vez mediante jornadas de reforestación masiva en las cuencas”, indicó Turcios.