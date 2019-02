Ricardo Álvarez aconseja a los hondureños no pagar el peaje de Siguatepeque

TEGUCIGALPA, HONDURAS. -El asombro se apoderó de los seguidores del exalcalde capitalino, Ricardo Álvarez, tras una peculiar petición que realizó en su cuenta de Twitter.



"Recién regresando, agradecido con Dios. Pasando por este peaje (emoji de enojado) quiero recomendarles a todos los que viajan para o de regreso de occidente para no pagar el peaje de Siguatepeque que se vayan por la ruta La Paz- Marca- La Esperanza, se ahorran 25 minutos y Lps 44.00.(emoji sacando la lengua)", fue el texto que acompañó junto a la imagen del peaje.



Este tuit causó revuelo entre sus más de 100 mil seguidores quienes no dudaron en contestarle.



"Pues usted como que no ha viajado por la carretera de Marcala hacia La Paz que está horrible", respondió una de las seguidoras.



Otro de los seguidores, reiteró diciendo que la carretera está en mal estado. "Pero esa carretera de La Paz a Marcala está llena de baches.."



El exedil capitalino no ha respondido ninguno de los mensajes que le han dejado en su publicación.



Álvarez se encontraba en la zona norte del país, específicamente en Yoro, realizando una reunión con los líderes del Partido Nacional de ese sector.

Aquí el tuit