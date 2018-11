Diálogo nacional no logra consenso en cinco acuerdos; serán resueltos al más alto nivel

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tras ocho meses de reuniones, los políticos no lograron ponerse de acuerdo en cinco temas torales que tocó el gran diálogo nacional, por lo que esto tendrán que ser consensuados al más alto nivel entre Luis Zelaya, Salvador Nasralla y Juan Orlando Hernández. El plazo es hasta el 26 de noviembre.



De acuerdo con Igor Garafulic, representante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), entre los temas que no se llegó a consenso es el de la segunda vuelta electoral, asimismo, el tema de la amnistía a los detenidos por actos de vandalismo en el proceso electoral.



Además la pregunta del plebiscito, donde el Partido Nacional quiere que se consulte :¿Esta usted de acuerdo con la reelección presidencial sí o no?; mientras la oposición propone la siguiente: ¿Está usted de acuerdo en que en Honduras exista la reelección?



Otro de los desacuerdos es estructuración del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Registro Nacional de las Personas. No obstante, Garafulic tildó como positivo el diálogo, ya que se lograron 10 consensos en el área de hechos electorales de la elección pasada, 46 en derechos humanos, 30 en el área electoral y 28 en reformas constitucionales.



"Si hay una frase con la que yo quiere que identifiquen este proceso, es la que valió la pena sentarse a discutir, valió la pena intercambiar ideas", expresó el representante de la ONU.