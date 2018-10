Juan Orlando Hernández: Hay que investigar y judicializar el tráfico de personas

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El presidente Juan Orlando Hernández advirtió el jueves que se judicializarán los casos de aquellas personas responsables de organizar y dirigir el masivo éxodo de compatriotas rumbo a Estados Unidos.

En una entrevista concedida a la cadena CNN, el mandatario manifestó que la movilización de hondureños hacia Estados Unidos no es un suceso común y reiteró que posee tintes políticos.

“Si no empezamos a investigar y a judicializar el tráfico de personas, esto no va a terminar nunca. Lo más triste es que en este caso no es droga sino niños con síndrome de down, personas con alguna discapacidad”, expresó Hernández.

El mandatario indicó que el Estado hondureño presentó un informe al Ministerio Público para que se realicen las investigaciones de este movimiento.

Hernández reveló que se ha enviado una delegación del gobierno a Washington para que se pueda organizar una fuerza internacional. “El equipo que fue a Washington fue para decirles que tenemos que actuar, persiguiendo a quienes han sido responsables de esta tragedia”, aseveró el mandatario.

Además, lamentó el fallecimiento de personas y que niños con alguna discapacidad fueran empleados como escudo en las primeras filas de la caravana.

Dijo que grupos radicales son los promotores de la caravana de migrantes y manifestó que estos se encuentran en las redes sociales. También reafirmó que en la caravana se han movilizado personas de distintas nacionalidades.

Sobre si Bartolo Fuentes estuvo implicado en liderar la caravana, también aseguró que hay más personas a través de las redes sociales que facilitaron transporte.

Al consultarle sobre si el gobierno reaccionó tarde ante este éxodo de compatriotas, aseguró que desde que los migrantes salieron de San Pedro Sula el gobierno envió personal de atención y seguridad.

En cuanto a la advertencia de retirar el apoyo que recibe Honduras del gobierno de Estados Unidos de América, Hernández dijo que todo país es soberano y que “ayuda es ayuda, y cada país toma la decisión de seguir o no”.

Además aseguró que con la Alianza para la Prosperidad por cada dólar que EE UU aporta, Honduras da cuatro dólares. Mencionó que en los últimos tres años el país del norte ha disminuido la ayuda que, además, es canalizada a través de sus agencias.

Al finalizar su comparecencia afirmó que en Honduras todas las personas tienen derecho a protestar, pero que deben hacerlo de manera pacífica y sin atropellar y hacerle daño a la imagen de Honduras.