JOH pide a los hondureños de la caravana migrante que no se presten a juegos políticos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, pidió la noche de este martes a los hondureños que participan en la caravana migrante que "no se presten a ese juego político".



El mandatario compareció en conferencia de prensa para hablar sobre la caminata que emprendieron, desde el sábado en la madrugada, cientos de compatriotas para llegar a los Estados Unidos.



Según JOH, la migración irregular se ha dado en décadas y no sólo en Honduras, sin embargo, calificó la actual movilización como político que pone en riesgo la vida de todas las personas.

"Los hondureños no deben de prestarse a este juego político, porque es inhumano y condenable. Hay vidas de por medio que están en peligro", lamentó Hernández.



"No puedo entender cómo alguien puede usar la miseria del prójimo por razones de orden político; arriesgar la vida; poner niños enfrente, ancianos. Eso no se vale, eso no debe ser permitido bajo los principios de la dignidad de los seres humanos", expresó.



Seguidamente pidió que las personas que supuestamente han incitado a la movilización, ponerse "en la condición de las personas que van engañadas. Han rebasado los límites al poner en riesgo de la vida de la gente".

El gobernante aseveró que, desde que inició la caravana, les pidió a los gobiernos de Guatemala y México que brindaran toda la asistencia humanitaria que requirieran los compatriotas.



Asimismo, recordó que en la reunión con el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, se comprometió junto a los otros países del Triángulo Norte y México a combatir a los traficantes de personas.

