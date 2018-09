Carolina Echeverría sobre expulsión de diputados: "Hemos venido a golpear al partido"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Como una decisión que "golpea al Partido Liberal, quitándole la aportunidad de ser actor y protagonista de las decisiones del país", calificó este miércoles Carolina Echeverría Haylock, miembro del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), la expulsión de 17 diputados que votaron a favor de la intervención del Registro Nacional de las Personas.



En una conversación teléfonica, Echeverría ahondó en detalles sobre la reunión extraordinaria a la que fueron convocados la noche del martes y que culminó la madrugada del miércoles.



"Yo no puedo pretender tapar el Sol con un dedo. Soy miembro propietaria del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal y ante la convocatoria de una reunión extraordinaria para conocer los últimos acontecimientos sobre la elección de la Junta Interventora del Registro Nacional de las Personas, me hice presente y ahí efectivamente Luis Zelaya mocionó para que se aplicara un mandato que establece que se tipifica como una falta gravísima el desacato a las resoluciones partidarias del Central Ejecutivo y que por tanto puede ipso facto expulsar".



Además, detalló que "se discutió la moción y la votación fue de 10 votos a favor, dos abstenciones y el mío en contra".



"Como liberal auténtica, no aceptamos órdenes de nadie, no ha sido nunca el Partido Liberal un partido vertical. Históricamente en 127 años ha tenido diferencias, divergencias, pero entre los mismos estatutos se nos da la garantía de libertad, discusión interna, el respeto a nuestra libertad de conciencia y expresión", dijo.

Decisión Con esta expulsión, el Partido Liberal reduce su representación de 26 a 9 diputados.









Continuó diciendo que les hizo ver que hasta este momento no ha "sido testigo presencial de ninguna intención de reunirnos con la bancada, estos simplemente han estado recibiendo órdenes por tweets o vía notas. Maribel Espinoza, vicepresidente, me dijo que ella sí ha hecho esfuerzos. Sin embargo, no hemos logrado la unidad interna del partido, nuestros esfuerzos no han sido suficientes", lamentó.



Finalmente manifestó que su voto en contra quedará plasmado en el acta de la sesión extraordinaria "porque la historia recoge todas las acciones".



"Yo como liberal confirmo con mucha tristeza que en vez de fortelecer el partido y buscar el diálogo y consenso interno, hemos venido a golpear al partido quitándole la aportunidad de ser actor y protagonista de las decisiones del país".