Aléjese de las personas tóxicas, a su salud no le hace bien

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Decidió empezar el 2022 yendo al gimnasio, comiendo mejor, quizá optando a un mejor puesto de trabajo y aprendiendo un nuevo idioma. Sí, sus propósitos parecen conducirlo por el camino correcto, pero... ¿personas tóxicas lo acompañan en el proceso?



En casi dos años de pandemia algo ha quedado claro: la salud mental no se ignora ni se pospone. Y cuando de nuevos comienzos se trata, hay que recordar que las relaciones interpersonales juegan un papel crucial en la manera en que nos desenvolvemos y nos dejamos guiar.



La psicóloga Keylin Moncada asegura que la gente negativa y pesimista pasa día y noche quejándose y lamentándose. “El problema se presenta cuando nosotros mismos permitimos que estas personas nos abrumen y desgasten constantemente, dejando que sus juicios y opiniones causen en nosotros malestar físico y emocional”.

Y es que quien haya pensado que las relaciones de pareja son las únicas que se puedan tornar tóxicas está en completo error. Su círculo cercano, incluidos familia, amigos, compañeros de clase o de trabajo y demás, influye directamente en su estado de ánimo, confianza y autoestima. La diferencia entre si lo hacen para bien o para mal es lo que debe identificar.



“Las personas negativas o tóxicas absorben nuestra felicidad, opacan lo positivo de nuestras vivencias, dejando una sensación de tristeza y malestar”, añade Moncada. Así que incluir en su lista de prioridades el depurar sus relaciones interpersonales, de modo que conversar, compartir y convivir con su entorno se vuelva más saludable, es un atino asegurado.

Debe desarrollar la capacidad de observar de qué forma actúan con usted y con el resto aquellos con quienes convive en su entorno cercano. Foto: Pixabay

¿Qué hacer?

La psicóloga dice que lo primero es tomar conciencia y comunicar la situación que le molesta abiertamente y de manera asertiva. En el caso de ser necesario, alejarse es una opción tan válida como respetable.



La segunda tarea es mantener la amabilidad y las actitudes positivas, procurando que el lugar sea seguro, libre de críticas, esto frenará los ataques. Si solo le hablan de problemas y siempre es ese el único tema en las conversaciones, hágales reflexionar y sugiérales que busquen soluciones.



Retirarles el poder que sienta que les haya dado es esencial. No les permita el acceso a su intimidad, aun cuando le pregunten por algo que haya decidido compartirles con anterioridad. Absténgase mentalmente de su presencia y comportamientos (no haga caso, no le dé importancia, no se ofenda).



Un punto muy importante es no dejar que nadie critique delante suyo a personas que no están presentes. Si usted entra en ese juego, acabará portándose igual que ellos. Emitir comentarios negativos sobre otros no produce ningún beneficio personal, al contrario, puede terminar evidenciando inseguridades propias.

Por último, nunca deje que nadie lo maltrate ni le falte el respeto. Evite a todo aquel que lo haga sentir herido, ofendido o incómodo con su presencia y desde el momento en que comienza a hablar. No es su obligación escucharlo ni mucho menos darle la razón. No permita nunca que nadie le inyecte el virus que le haga mutar en una persona tóxica.



“Iniciemos un 2022 con bienestar emocional, actitud positiva y anhelos por cumplir, pues como dijo Jim Rohn: ‘Eres el promedio de las cinco personas que te rodean’ aludiendo a nuestro desarrollo personal en base a la influencia de nuestro entorno”, complementa Moncada.

