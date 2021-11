Fatiga mental, un enemigo silencioso: ¿Cómo combatirlo?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- “No puedo más”, “estoy agotado”, “no tengo suficientes fuerzas ya”. ¿Se identifica usted con haberse sentido así alguna vez?, ¿está en este momento atravesando situaciones difíciles y siente que no tiene la suficiente claridad mental para afrontarlas? Si es así, sepa que esta condición no es atípica y se estima que un 84% de la población mundial la experimenta una o más veces en la vida. Sí, hablamos de la fatiga mental.



Sin importar su ascendencia, edad, género, nivel académico e inclusive situación económica, todos invariablemente somos susceptibles a cansarnos mentalmente, en especial al atravesar periodos de estrés agudo o prolongado, cambios hormonales, exigencias laborales extremas, problemas familiares y sentimentales o vuelcos inesperados en nuestra rutina o entorno.

La fatiga mental puede llevarle a sentirse en un laberinto sin salida, en confusión, frustración y sin claridad.



El mayor peligro es que dicha condición afecta directamente a su salud física y cerebral, lo que a su vez exacerba aún más su cansancio mental y le engulle en una espiral negativa que puede llevarle a depresión severa o crónica.



Es decir, mayor fatiga mental equivale a menor salud cerebral; y menor salud cerebral produce mayor fatiga mental. Es un loop nocivo y muy peligroso.

¿Cómo puede usted fortalecer su salud mental para afrontar momentos difíciles sin desfallecer? ¿Qué consejos son útiles para mantener la salud física de su cerebro en óptimas condiciones?



Sírvase leer a continuación los principales tips que le ayudarán a sobrellevar tramos álgidos en su vida sin afectar en mayor incidencia su salud mental y emocional.

La depresión no siempre es obvia. Esté atento a las señales. Foto: Pixabay

Descanso suficiente

Huelga decir que dormir suficiente es vital para mantener la salud de todo su organismo. Y su salud mental también es directamente beneficiada si consigue el suficiente descanso diario. Cuando usted duerme, las diferentes fases de sueño llevan a su cerebro a depurar la información guardada, a aumentar la producción de neuronas y a fortalecer la memoria. Un cerebro saludable físicamente engloba una mente fortalecida.



La dosis de sueño diaria varía de persona a persona, pues algunos con seis horas están totalmente prístinos y otros, en cambio, necesitan siete horas o más. Intente dormir lo suficiente y evite las distracciones, como la luz blanca de las pantallas de dispositivos electrónicos antes de dormir o ruidos externos.

Buena alimentación

Para que su cerebro mantenga sus óptimas funciones bioquímicas, usted debe vigilar lo que ingiere. Una dieta saludable que incluya fibra, vegetales y frutas ricas en vitamina B-12 ayudan a proveer a su cerebro de los nutrientes necesarios. En contraste, el abuso del alcohol, que es un depresivo, o de drogas y sustancias no reguladas es directamente dañino a su sistema endocrino, lo que termina por afectar a su cerebro y sus procesos mentales.

Meditación

Pese al torbellino de situaciones difíciles que le rodean, aparte unos minutos al día para meditar de forma positiva y agradecida en los aspectos constructivos de su vida. Deténgase a pensar en cosas positivas, significativas y valiosas que sí tiene o experimenta. Eso le dará claridad mental y equilibrará su visión, lo cual le será útil para encauzar soluciones a cualquier problema y afrontarlo con realismo y sin temor.

Relájese, una mente en calma es una mente sana. Efectúe labores que le gustan, le relajan, le apasional como escuchar o tocar música, leer, pintar o escribir. Foto: Pixabay

Ejercicio físico

La buena costumbre de ejercitarse diariamente no solo beneficia a sus músculos y tonifica su figura, sino que le ayuda a liberar endorfinas que producen sensación de bienestar en su cuerpo y mente. Aparte en su agenda tiempo para caminar, correr o practicar algún deporte y verá cómo su mente se despeja del estrés causado por circunstancias complicadas.

Rodearse de personas positivas

Corte de raíz esas amistades tóxicas que le inducen a malas costumbres o pensamientos negativos. Puede ser que esto no sea fácil, pero a la larga, rodearse de personas con actitudes positivas y constructivas trae réditos emocionales y mentales.

Limite su estrés

Simplificar su vida al principio puede parecerle imposible, pero la realidad es que conforme pasan los años nos vamos llenando de cosas o responsabilidades innecesarias que solo añaden peso y estrés a nuestra existencia. Elabore una lista de las cosas, posesiones, actitudes y costumbres de las que sinceramente puede prescindir y enfóquese en lo esencial de forma eficiente. La sensación actual de frustración dará paso al sentido de logro y satisfacción y su nivel de estrés se reducirá.

Buscar ayuda profesional

Tal como hay especialistas para cada área de su salud física, también los hay para la salud mental. Su psicólogo puede darle la ayuda que necesita para recuperar su equilibrio y claridad mental y animarle a ver desde distintos cristales y ángulos cada vicisitud que usted afronta. No vacile en agendar una cita con un profesional de la salud mental si comienza a experimentar fatiga emocional.



En un mundo plagado de diferentes circunstancias, muchas de ellas poco positivas, es imperativo blindar su mente para que esta no sufra los embates y el agotamiento que conlleva el día a día. No se desespere. Fortalezca su salud física y no descuide su salud mental. Recuerde que la vida que usted posee merece ser vivida a plenitud.

