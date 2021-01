5 importantes preguntas sobre la vacuna del covid-19 que inquietan a la gente

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Si ya tuve covid-19 y me recuperé, ¿debo vacunarme de todos modos?, ¿Las vacunas contra el covid-19 modifican mi ADN?, estas y otras preguntas quizás están rondando la cabeza de muchas personas en momentos en que ya se han aprobado las primeras vacunas contra el coronavirus, entre ellas AstraZeneca, que será a la que opten los hondureños a mediados de 2021.

El sitio especializado Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades responde cinco importantes preguntas a cerca del covid-19 que inquietan a la población ante la llegada de la vacuna para frenar la pandemia en el mundo.

Aquí las respuestas a 5 inquietantes preguntas:

¿Puede una vacuna covid-19 enfermarme de la misma enfermedad?

No. Ninguna de las vacunas contra el covid-19 autorizadas y recomendadas contiene el virus vivo que causa el covid-19. Esto significa que las vacunas contra el covid-19 no pueden hacer que te enferme del mal culpable de la actual pandemia.



Hay diferentes tipos de vacunas y todas ellas le enseñan a nuestro sistema inmunitario cómo reconocer y combatir el virus que causa el covid-19. A veces, este proceso puede producir síntomas, como fiebre. Estos síntomas son normales y son un signo de que el organismo está generando protección contra el virus.

Por lo general, el organismo demora algunas semanas en generar inmunidad (protección contra el virus) luego de la vacunación. Esto significa que es posible que una persona se infecte con covid-19 justo antes o justo después de haberse vacunado, y que se enferme de todos modos. Esto se debe a que la vacuna no tuvo suficiente tiempo para generar protección.



Tras recibir la vacuna contra el covid-19, ¿daré positivo a las pruebas virales?

No. Ninguna de las vacunas autorizadas provocan que dé positivo en las pruebas virales, las cuales se utilizan para ver si tiene una infección actual.​



Si su organismo genera una respuesta inmunitaria -el objetivo de la vacunación-, existe la posibilidad de que su resultado sea positivo en algunas de las pruebas de anticuerpos. Las pruebas de anticuerpos indican que tubo una infección previa y que podría tener algún nivel de protección contra el virus. En este momento, los expertos están analizando cómo la vacuna contra el covid-19 podría afectar los resultados de las pruebas de anticuerpos.



Si ya tuve covid-19 y me recuperé, ¿debo vacunarme de todos modos?

Sí. Debido a los riesgos graves para la salud asociados al covid-19 y al hecho de que existe la posibilidad de reinfectarse, se le debe ofrecer la vacuna más allá de que haya tenido o no ila enfermedad.



Por el momento, los expertos no saben cuánto tiempo de protección tienen las personas que se enferman una vez que se recuperan del covid-19. La inmunidad que una persona desarrolla después de una infección, conocida como inmunidad natural, varía según cada persona. Hay alguna evidencia inicial que sugiere que la inmunidad natural podría no durar mucho tiempo.

No sabremos cuánto dura la inmunidad generada a través de la vacunación hasta que tengamos más datos sobre cuan bien funcionan las vacunas.



Tanto la inmunidad natural como la inmunidad inducida por la vacuna son aspectos importantes del covid-19 sobre los que los expertos están tratando de aprender más.



¿Vacunarme contra el covid-19 me protege de contraerlo?

Sí. Las vacunas contra el covid-19 le enseñan a su sistema inmunitario cómo reconocer y combatir el virus que causa la enfermedad, y esto lo protege de contraerla.



Estar protegido para evitar enfermarse es importante porque, aunque muchas personas con covid-19 solo presentan manifestaciones leves de la enfermedad, otras pueden enfermarse gravemente, experimentar efectos en la salud a largo plazo o incluso morir. No hay forma de saber cómo le afectará el covid-19, incluso si no tiene mayor riesgo de presentar complicaciones graves.



¿Las vacunas contra el covid-19 modifican mi ADN?

No. Las vacunas contra el covid-19 no modifican ni interactúan con su ADN de ningún modo.



Las vacunas le enseñan a nuestras células a generar una proteína que desencadena una respuesta inmunitaria, pero nunca ingresan al núcleo de la célula, que es donde se encuentra nuestro ADN.

En su lugar, las vacunas funcionan con las defensas naturales del organismo para generar inmunidad a la enfermedad de manera segura.



Al final del proceso, nuestros organismos habrán aprendido cómo protegerse contra futuras infecciones. Esa respuesta inmunitaria y la generación de anticuerpos es lo que nos protege de infectarnos si el virus real ingresa a nuestro organismo.