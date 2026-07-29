Los Villanos: Los defraudadores

Delincuencia. La Fiscalía de Delitos Comunes informó que en conjunto con la ATIC desarticularon una red colombo venezolana de fraude en cajeros automáticos. Señalaron que en una acción en SPS se capturó a un integrante de la banda con L500,000 en efectivo. Simultáneamente, en operativos de vigilancia en Tegucigalpa, detectaron y neutralizaron un dispositivo de clonación/interferencia instalado en un ATM del Anillo Periférico.