Deportes. La dama que a sus 60 años no deja de lado su pasión por el ciclismo y está lista para participar en la Vuelta de EL HERALDO el próximo día 20. “Yo tengo 60 años y sigo pedaleando fuerte. Es un orgullo. Mire, para abajo yo creo que ahorita no hay quien me supere. Yo no tengo frenos para abajo. Que yo sepa, soy la de mayor edad de todo el ciclismo de mujeres”, expresa.