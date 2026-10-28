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La Heroína: Fundación Funazucar

La Fundación Funazucar, con el apoyo de la Compañía Azucarera Tres Valles y la Alcaldía de la Villa de San Francisco, inauguró un laboratorio de computación en la escuela Miguel Paz Barahona

  • Actualizado: 28 de octubre de 2026 a las 00:00

En el marco de la celebración de sus 20 años de llevar solidaridad y desarrollo a las comunidades vinculadas a la agroindustria azucarera nacional, la Fundación Funazucar, con el apoyo de la Compañía Azucarera Tres Valles y la Alcaldía de la Villa de San Francisco, inauguró un laboratorio de computación en la escuela Miguel Paz Barahona, que cuenta con una población escolar de 148 alumnos de primero a sexto grado.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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